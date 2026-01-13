Juan Grabois responde con furia a las acusaciones de Patricia Bullrich sobre el pueblo mapuche

Las llamas continúan consumiendo tierras en Chubut, mientras las acusaciones políticas aumentan. La controversia se centra en la culpabilidad de las comunidades mapuches y la respuesta del gobierno.

La situación en Chubut se torna crítica a medida que el fuego avanza, pero el debate político parece eclipsar las verdaderas soluciones. La fiscalía ha descartado cualquier relación entre las comunidades mapuches y los incendios, mientras que figuras políticas como Patricia Bullrich mantienen una postura contundente en su acusación.

Rechazo a las Acusaciones Contra las Comunidades Mapuches

El fiscal General de Chubut, Carlos Díaz Mayer, ha afirmado que no existen pruebas que vinculen a los mapuches con el inicio de los incendios. “No, es totalmente descartado”, aseguró en una reciente entrevista. Sin embargo, Bullrich reafirma su postura señalando a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como responsables, lo que ha generado un clima de tensión en la región.

Grabois y la Denuncia de la Estrategia Distractora del Gobierno

Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, sostiene que estas acusaciones son una «cortina de humo» para ocultar la incapacidad del gobierno frente a la crisis ambiental. En sus redes sociales, Grabois cuestionó la inacción de las autoridades y expresó su preocupación por la situación de los brigadistas ante el daño ecológico creciente.

Condiciones Críticas y Respuestas Inadecuadas

A pesar de que la lluvia trajo un alivio temporal, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego reportó que más de 11,970 hectáreas han sido devastadas. La exministra de Seguridad, Bullrich, continúa insistiendo en que, si se determina la culpa de los grupos autodenominados mapuches, enfrentarán graves consecuencias legales. Esta incitación a la violencia contrasta con la realidad de los brigadistas, quienes, en lugar de ser atacantes, están luchando contra las llamas.

Una Llamada a la Responsabilidad

Graciela Camaño, exdiputada y experta en Derecho Ambiental, criticó la desinformación que propaga Bullrich, enfatizando que hacer responsable a un grupo sin pruebas evidentes solo contribuye a la desestabilización social. Camaño indicó que los verdaderos factores detrás de estos incendios están vinculados al cambio climático, la falta de prevención y la desatención gubernamental.

“El daño ambiental es profundo y quienes lo provocan apenas enfrentan consecuencias”, añadió Camaño, subrayando que el Estado debe asumir su rol y fortalecer las medidas de prevención y respuesta a emergencias.