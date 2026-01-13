Abram: ‘El consumo volverá a repuntar con un cambio de rumbo’

La reciente entrevista con el economista Aldo Abram revela el complejo panorama económico argentino, donde el consumo cede ante el ahorro a la espera de tiempos más estables.

En una charla con Canal E, el economista Aldo Abram analizó la situación actual del consumo, el papel de las PyMEs y el efecto de la inflación en la economía argentina, a partir de los últimos informes de la CAME.

Crecimiento del Consumo: Un Escenario Mixto

Abram afirmó que, desde mediados de 2024 hasta principios de 2025, se observó un notable aumento en el consumo. Sin embargo, advirtió que este crecimiento no se vio reflejado en las estadísticas de los supermercados. “Durante períodos de crisis, los argentinos optan por ahorrar en dólares y atrasar sus gastos”, explicó.

El Instinto de Ahorro de los Argentinos

El economista destacó que la tendencia a ahorrar es un comportamiento bien arraigado: “Los argentinos, tras enfrentar múltiples crisis, adoptamos como reacción defensiva el hábito de reservar dinero y adquirir dólares cuando percibimos la llegada de una nueva crisis”. Este comportamiento ha tenido un efecto adverso en el consumo y la inversión a lo largo de 2023.

Gastos Esenciales vs. No Esenciales

Abram aclaró que los recortes en gastos no se aplican a bienes esenciales como alimentos y medicamentos, “pues si no, no sobrevivís”, dijo. En cambio, los ajustes suelen afectar compras de bienes durables o gastos superfluos: “¿Por qué cambiar de heladera? ¿Por qué pintar la casa? Es en esos ámbitos donde se opta por reducir el gasto.”

La Recuperación del Consumo

Con el avance del 2024, se produjo un cambio positivo. “La percepción de una crisis inminente empezó a desvanecerse”, indicó. Como resultado, el consumo reprimido comenzó a reactivarse a medida que las personas volvían a gastar.

Incertidumbre Electoral y Efectos en el Mercado

No obstante, en 2025, el clima político aumentó la incertidumbre, lo que llevó a la población a ajustar nuevamente sus gastos para invertir en dólares. “Al llegar el segundo trimestre, las preocupaciones electorales resurgieron y el instinto de ahorro volvió a activarse”, comentó Abram.

Perspectivas de Futuro

De cara al futuro, Abram proyecta optimismo: “Si logramos un cambio en la dirección económica, la gente comenzará a sentirse más confiada para volver a consumir”. Con indicadores recientes que sugieren una recuperación, el economista prevé una mejora gradual que podría consolidarse hacia 2026.