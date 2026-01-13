¿Superaremos los 40 grados este verano?

¡Alerta de Calor Extremo: Buenos Aires y el AMBA en la Mira!

El inicio de enero trajo un sorpresivo cambio en el clima, trayendo de vuelta las altas temperaturas que caracterizan al verano porteño.

Luego de disfrutar de un respiro climático, durante el cual las mínimas se ubicaron en 15 grados y las máximas no sobrepasaron los 23, el calor extremo volvió a hacerse presente. Este lunes, el termómetro marcó un preocupante 35,1 grados en la Ciudad de Buenos Aires, lo que despierta cuestionamientos sobre si el AMBA enfrentará temperaturas de hasta 40 grados en los próximos días.

Temperaturas Que Encienden Alarmas

La segunda semana de enero comenzó con una ola de calor que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla para Buenos Aires y gran parte del Conurbano. Con una sensación térmica que alcanzó los 37,7 grados, los ciudadanos se preguntan si el verano apenas está comenzando.

¿Ola de Calor en Puerta?

Es posible que la población tema un nuevo periodo de calor intenso, similar al que acompañó el fin de año. Sin embargo, expertos aseguran que hoy, día de máximas, no se repetirá el calor extremo en los próximos días. Este lunes, según el SMN, se presentaba como el día más caluroso, pero la semana promete condiciones más favorables.

Esperanza de Descenso Térmico

«A partir del martes, se prevén vientos del este y mayor inestabilidad que ayudarán a regular las temperaturas. No hay indicios de que se alcancen los 40 grados», explicó la meteoróloga Cindy Fernández. La llegada de varios frentes fríos contribuirá a que el calor se mantenga más suave.

Previsión Semanal: ¡Un Respiro Térmico!

Las proyecciones del SMN indican que el martes se alcanzarán máximas de 32 grados y mínimas de 23. Para el miércoles, se prevé un leve aumento, con 33 grados como máxima. El jueves, la temperatura máxima descenderá a 30 grados, con posibles chaparrones y tormentas aisladas que marcarán el día.

¿Verano Extremo a la Vista?

Aún queda mucho verano por delante, y según el pronóstico trimestral del SMN, se confirma que la provincia de Buenos Aires y otras regiones podrían superar los promedios de calor habituales. Se identifican específicamente áreas como Cuyo, La Pampa y el sur del Litoral como las más propensas a vivir un calor superior al normal durante la temporada.

Proyecciones Extensas de Calor