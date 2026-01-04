Latam Airlines Suspende Vuelos a Aruba y Curazao Tras Captura de Maduro: Aclaraciones de Indecopi

LATAM Suspende Vuelos a Aruba y Curazao por Crisis en Venezuela: ¿Qué Deben Saber los Pasajeros?

La aerolínea LATAM Airlines Perú ha anunciado la suspensión temporal de vuelos entre Lima, Aruba y Curazao, programados para el 3 y 4 de enero de 2026, a raíz de la inestabilidad política en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Esta medida ha dejado a muchos pasajeros con dudas sobre sus derechos y opciones de reprogramación.

Suspensión de Vuelos: Contexto Actual

La decisión de LATAM de interrumpir los vuelos coincide con un momento crítico en Venezuela, donde el clima político se ha intensificado. Maduro fue capturado en una operación militar, una situación que ha generado reacción internacional y ha influido en las decisiones de muchas aerolíneas.

Opciones para los Pasajeros Afectados

LATAM ha habilitado alternativas para los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. Los interesados pueden gestionar cambios en sus itinerarios a través de la sección «Mis Viajes» en el sitio web de la aerolínea o a través de su aplicación móvil. Se ofrece la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo sin cargos adicionales hasta un año después de la emisión del boleto, o bien solicitar el reembolso completo del pasaje.

Acciones del Indecopi

Ante esta situación, Indecopi ha emitido un recordatorio sobre los derechos de los consumidores. La entidad supervisará el cumplimiento de las normas de protección al consumidor en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y garantizará que los usuarios estén informados de manera clara y precisa sobre cualquier cambio.

Información y Contacto

Los pasajeros afectados recibirán notificaciones directas de LATAM sobre las opciones disponibles. Además, para consultas en tiempo real, Indecopi activó un servicio de atención 24/7 a través de WhatsApp, disponible en el número 985.197.624.

Impacto de la Inestabilidad Política en Venezuela

La suspensión de los vuelos responde a un contexto de alta tensión en Venezuela. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que su país jugará un rol activo en la transición venezolana, lo que ha suscitado preocupación entre otros gobiernos sobre una posible escalada del conflicto.