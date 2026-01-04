Más de 60 deportistas destacados exigen una comisión federal tras el ataque en Bondi

Más de 60 destacados deportistas de Australia han solicitado al Primer Ministro Anthony Albanese que se establezca una comisión real federal para investigar el antisemitismo y la radicalización después del trágico ataque en Bondi, que dejó 15 personas fallecidas.

Una Voz Cohesionada por la Justicia

En una carta abierta publicada el pasado domingo, figuras icónicas del deporte australiano, como la nadadora olímpica Dawn Fraser, el nadador Ian Thorpe, la canoísta Jess Fox y el tenista Lleyton Hewitt, declararon que el ataque es un “crisis nacional que exige una respuesta contundente”.

El Llamado a la Acción

“Como líderes deportivos, entendemos que la dirección importa, sobre todo cuando se ponen a prueba nuestros valores”, sostiene la misiva. “Instamos al primer ministro y al gobierno australiano a liderar con determinación contra el extremismo y el terrorismo en todas sus formas, sin reparos ni dudas”.

Resistencia del Gobierno y Voces Emergentes

Esta carta se suma a otras solicitudes previas a Albanese, quien ha mostrado resistencia ante las presiones para establecer una comisión real. También ha recibido llamados de las familias de las víctimas y un grupo de más de 120 líderes empresariales y figuras públicas. Estos últimos se unieron en una carta que resalta la necesidad de una investigación nacional, respaldada por obispos católicos en un mensaje aparte.

Acciones Locales y Aplazamiento Federal

El gobierno de Nueva Gales del Sur ha propuesto llevar a cabo una comisión real a nivel estatal, mientras que Albanese argumenta que una investigación federal podría ser un proceso largo y amplio. En su lugar, se ha optado por una revisión de las agencias de inteligencia y de las fuerzas del orden, guiada por el exjefe del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Australia, Dennis Richardson.

Reflexiones del Primer Ministro

En ocasiones anteriores, Albanese expresó: “Mi corazón se quiebra por las familias de las víctimas de la atrocidad terrorista de Bondi”. Asimismo, reafirmó que su responsabilidad como primer ministro es actuar en el interés nacional, enfatizando la importancia de la revisión de la seguridad nacional.

El Llamado de los Deportistas

Los firmantes subrayan que esta problemática va más allá de lo político. “Es urgente poner fin al acoso, intimidación y violencia sin precedentes que ha sufrido la comunidad judía australiana desde el 7 de octubre de 2023”, escriben. “Una comisión real es el camino más fiable para comprender lo que salió mal, garantizar la responsabilidad, restaurar la armonía social y establecer un plan de acción efectivo para Australia”.

Un Futuro Bajo Vigilancia

Entre los signatarios se encuentran figuras con antecedentes políticos, como la exsenadora laborista y olímpica Nova Peris, y el tenista John Alexander, además de leyendas deportivas como la velocista Raelene Boyle y el cricketer Michael Clarke. Con los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 en el horizonte, los firmantes enfatizan que “la seguridad de nuestros ciudadanos, la integridad de nuestros espacios públicos y los valores que proyectamos como nación son más importantes que nunca”.