Lucía Fainboim: ‘Las plataformas quieren colonizar a los niños’

La especialista Lucía Fainboim advierte sobre la creciente influencia de la tecnología en la vida de los más jóvenes. Según ella, la conexión temprana a las pantallas impacta de manera profunda en el desarrollo infantil.

Lucía Fainboim, experta en ciudadanía digital y autora del libro ‘Cuidar las infancias en la era digital’, nos alerta sobre cómo el capitalismo de plataformas está «colonizando» a la infancia. Este fenómeno transforma momentos de aprendizaje y creatividad en simples acciones de consumo y rendimiento.

Desvinculación entre Adultos y Niños

En una reciente conversación, Fainboim señala que la conexión constante de los adultos socava su rol como figuras de autoridad ante los pequeños. El acceso sin supervisión a dispositivos móviles no solo retrasa el desarrollo del lenguaje en los menores, sino que también contribuye a problemas de atención y ansiedad en los adolescentes.

El Desafío de la Educación Digital

Con 15 años de experiencia en el campo, Fainboim participa en el estudio Kids Online Argentina 2025 de Unicef. Su trabajo se centra en cómo proteger a los niños y adolescentes en un entorno digital cada vez más presente.

Infancia: Un Espacio por Defender

Fainboim describe la infancia como un «territorio que colonizar». Esta perspectiva refleja la necesidad de preservar el tiempo de juego, el aburrimiento creativo y la conexión directa entre adultos y niños, aspectos que son esenciales para un desarrollo saludable.

El Dilema de la Incoherencia

La experta revela que los niños son muy conscientes de la contradicción que viven: mientras se les pide que limiten el uso de celulares, muchos adultos no lo hacen. Esta falta de consistencia provoca desconfianza y confusión, erosionando la autoridad y el vínculo familiar.

Impacto de las Pantallas en el Desarrollo

El acceso prematuro a dispositivos y contenido digital sin mediación tiene consecuencias significativas. En los más pequeños, se observan retrasos en el lenguaje, pobreza de juego simbólico y problemas de atención. Los adolescentes, por su parte, enfrentan retos como la ansiedad y dificultan la concentración, agravando la problemática del sueño relacionado con el uso incontrolado de dispositivos.

Escuelas y Familias: La Realidad Actual

En el ámbito escolar, los docentes reportan una desconexión de los estudiantes con su entorno y sus compañeros. Por otro lado, muchas familias se sienten impotentes ante un sistema que parece promover una hiperconexión continua, lo que dificulta establecer límites saludables.

Entre el Aburrimiento y la Frustración

El aburrimiento sin pantallas se ha convertido en un desafío, pues los jóvenes están acostumbrados a recibir gratificaciones instantáneas. Esto hace que cualquier actividad que requiera esfuerzo o cooperación sea vista como menos atractiva.

Estrategias para el Cambio

Fainboim sugiere que no se trata solo de prohibir el uso de dispositivos, sino de encontrar un equilibrio. Esto implica fomentar actividades creativas y deportivas, así como establecer acuerdos familiares que restrinjan el uso de pantallas.

Monetización y Consumo

El ingreso temprano al consumo digital no es accidental; es parte del diseño de las plataformas. Los niños empiezan a ver el juego no como una experiencia lúdica sino como una transacción, lo que afecta su percepción del entretenimiento y la diversión.

Poniendo Límites de Forma Saludable

Establecer límites es esencial, pero también puede ser complicado. Fainboim enfatiza que los niños necesitan orientación y estructura para aprender a regular su tiempo en línea. La regulación no debe ser vista como autoritarismo, sino como un acto de cuidado que fomenta el desarrollo y la confianza.

El Ejemplo como Herramienta de Cambio

Para lograr una desconexión efectiva, los adultos deben modelar un comportamiento saludable al limitar su propio tiempo frente a las pantallas. De esta forma, los niños aprenderán que hay formas alternativas de disfrutar el tiempo y las relaciones interpersonales.

Obra recomendada: ‘Conectar en tiempos de pantallas’. Crianzas y consumos digitales en infancias y adolescencias.

Compiladoras: Jesi Farías y Nadia Fink. Editorial: Chirimbote.