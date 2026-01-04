Argentina apunta a un récord exportador en 2026, a pesar de un mundo más cerrado

El país sudamericano se encamina hacia un hito sin precedentes en su historia económica, con proyecciones que indican que las exportaciones podrían superar los 90.000 millones de dólares en 2026. Este cambio significativo podría transformar un panorama económico tradicionalmente marcado por la falta de divisas.

Según el Centro de Investigación en Exportación y Negocios Internacionales (CIEN), dirigido por Gustavo Scarpetta, las expectativas son optimistas, incluso frente a un entorno internacional que no favorece el comercio de bienes. Este año podría ser crucial para fortalecer la economía argentina.

Un Panorama Global Retador

Aunque se prevé que el comercio mundial crezca de manera modesta, con un incremento estimado del 0,5 % en 2026, Argentina podría beneficiarse por su capacidad de adaptación. Mientras que Europa enfrenta desaceleraciones, Asia y América del Sur mantienen un crecimiento más robusto. No obstante, el desafío es claro: se necesita aumentar la participación en el mercado internacional.

Adaptarse para Competir

Las estrategias deben enfocarse en mejorar la calidad de las exportaciones y en buscar certificaciones que respalden los productos argentinos. «La consigna es exportar más y mejor», sostiene el CIEN.

Récord de Exportaciones y Importaciones

Las proyecciones para 2026 indican que, además de registrar exportaciones históricas, las importaciones también alcanzarían una cifra récord de 81.500 millones de dólares, resultando en un superávit comercial de aproximadamente 9.000 millones. Esta tendencia refrenda una economía en crecimiento, donde las importaciones de insumos y bienes de capital son cruciales.

Un Crecimiento Sostenido

El aumento de importaciones, lejos de ser un signo negativo, refleja la dinámica de una economía activa. Scarpetta señala que, a pesar de los aumentos, es esencial observar desde qué punto se parte. «Muchos sectores habían tenido importaciones muy bajas previamente», explica.

Los Motores del Crecimiento Exportador

Las proyecciones de exportación se sustentan en tres sectores clave: agro y agroindustria, energía y minería. Juntos, estos sectores están configurando un panorama más diversificado. Se espera que productos como la soja y el maíz contribuyan con más de 30.000 millones de dólares.

Oportunidades a Través de Acuerdos Comerciales

Dos acuerdos clave podrían impulsar aún más las exportaciones: el Mercosur-Unión Europea y posibles negociaciones con Estados Unidos. Aunque Scarpetta es prudente sobre el avance con EE.UU., considera que el acuerdo con la UE podría abrir nuevas oportunidades significativas.

Desafíos para la Competitividad

Para convertir este potencial en realidad, Scarpetta destaca tres ejes esenciales: acuerdos comerciales, alivio tributario y facilitación del comercio. La carga impositiva sobre las exportaciones es un punto crítico que necesita atención. «Debemos eliminar la carga tributaria que pesa sobre los exportadores», enfatiza.

Argentina se encuentra en un momento decisivo. Las proyecciones indican que el país puede llegar a una cima histórica en su comercio exterior, aun en un mundo cada vez más cerrado. La verdadera tarea radica en asegurar que este avance se traduzca en un cambio sostenible que alivie las limitaciones económicas del pasado.