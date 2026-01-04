Trump: ‘EE.UU. gobernará Venezuela’ tras la captura de Maduro

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció una impactante conferencia de prensa desde Florida tras la captura de Nicolás Maduro, líder venezolano, en un operativo militar de gran envergadura. Trump no dudó en afirmar que su país ejercerá control sobre Venezuela hasta asegurar una "transición ordenada".

En un giro inesperado de los acontecimientos, el exmandatario Trump comunicó la estrategia que Estados Unidos seguirá en Venezuela después de la detención de Maduro. Aseguró que el gobierno estadounidense se mantendrá a cargo del país sudamericano hasta garantizar una gestión estable y colaborativa.

Plan de Control y Transición en Venezuela

Trump enfatizó que se buscará implementar un modelo de gobernanza en Venezuela, destacando: «Queremos paz y justicia para su gente». Al referirse a la estructura del gobierno transitorio, afirmó que cualquier liderazgo debe priorizar el bienestar de la población. «No podemos arriesgarnos a confiar en quienes no se dediquen al bien del pueblo», agregó.

Colaboración Directa y Recursos Estratégicos

Sin profundizar en los detalles institucionales, Trump mencionó un enfoque de «control directo» por parte de EE.UU. y la colaboración de compañías petroleras para financiar la transición. Sugirió que la intervención militar podría ser parte del plan si fuera necesario para lograr la estabilidad: «No tememos considerar la opción militar», subrayó.

La Intervención y sus Implicaciones Economicas

Según el exmandatario, la operación militar será clave para redirigir los recursos y estabilizar el país. “Venezuela será dirigida de manera justa, garantizando que los beneficios lleguen a su población», afirmó, añadiendo que EE.UU. se encargará de designar a los líderes apropiados para llevar a cabo dicha misión.

Advertencias a la Cúpula Chavista

Dirigiéndose a figuras prominentes del régimen venezolano, Trump lanzó una advertencia contundente. «Hacer negocios en Venezuela ha sido imposible bajo su gestión», comentó, anunciando que inversiones significativas llegarán a la industria energética del país. “Estamos listos para lo que venga”, reiteró.

Responsabilidad por Violaciones a Derechos Humanos

Trump no escatimó en señalar a Maduro por su papel en violaciones a los derechos humanos y muertes. “El dictador ilegítimo es responsable de miles de muertes, incluyendo ciudadanos estadounidenses”, afirmó, mientras comentaba que Maduro ya ha sido trasladado a EE.UU. para ser juzgado. “El destino de Maduro, ya sea Nueva York o Miami, será definido pronto”, precisó.

Intereses Estratégicos en la Regiones

La operación fue calificada por Trump como una «acción extraordinaria», destacando su inédito alcance desde la Segunda Guerra Mundial. También denunció las expropiaciones que sufrió EE.UU. de sus activos en Venezuela, las cuales, según él, han costado miles de millones de dólares. “No permitiremos que ese tipo de robos continúen”, afirmó.

Apoyo Internacional y Reacciones en el País

Desde el ámbito político argentino, Javier Milei celebró la captura de Maduro en redes sociales. El presidente argentino manifestó que la salida del líder venezolano representa una victoria para la libertad, señalando la importancia de esta noticia no solo para Venezuela, sino para toda la región. “El impacto de este cambio es vital para el continente”, concluyó Milei en entrevista.