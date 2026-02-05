Laura Alonso: ‘El Estado no debe definir la verdad’ sobre la nueva Oficina de Respuesta Oficial

La legisladora porteña Laura Alonso expresó su oposición a la reciente creación de la Oficina de Respuesta Oficial, enfatizando la importancia de la libertad de expresión en una democracia saludable.

La nueva oficina genera controversia

Alonso, quien fue exvocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó su desacuerdo con esta iniciativa al afirmar que “la libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana” y que “el debate público es su esencia”. En un mensaje compartido a través de la red social “X”, aseguró que el Estado no debe “fabricar la verdad”.

Un llamado a la transparencia

“No hay excusas para que el gobierno intervenga en este ámbito”, enfatizó. Además, la exfuncionaria recordó que quienes ocupan cargos públicos están expuestos a críticas que incluyen un amplio espectro de opiniones, muchas veces contrarias a la realidad.

Sobre el uso del poder estatal

Alonso precisó que “jamás se debe utilizar el aparato estatal para imponer una ´verdad oficial´”. En su opinión, la responsabilidad de los líderes es responder con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía, sin recurrir a métodos que puedan silenciar voces o distorsionar la información.

Reflexiones finales

Concluyó su declaración deseando que esta nueva institución se convierta en “un mensaje efímero” y advirtió sobre los posibles riesgos que representa para la democracia.