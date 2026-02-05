Reental asegura USD 1,36 M en un solo día

La fintech líder en tokenización inmobiliaria, Reental, ha logrado captar más de 1.3 millones de dólares en un solo día en su nuevo proyecto en Salta, destacando su innovador modelo en un mercado emergente.

Reental, reconocida como la fintech pionera en tokenización inmobiliaria en Europa y América Latina, ha logrado recaudar u$s1,36 millones en tiempo récord para su proyecto Salta 3 (SLA-3) en Argentina. Esta exitosa financiación, llevada a cabo en minutos tras el lanzamiento en la plataforma, demuestra el creciente interés de los inversores en el país.

Características del Proyecto Salta 3

La magnitud de esta operación subraya la confianza en el mercado argentino y el hito que representa para la expansión de Reental en la región. El proyecto ofrece una rentabilidad anualizada de hasta 20% para los inversores que se suman bajo el estatus de SuperReentel, con un horizonte temporal de apenas 10 meses.

Un Mercado en Crecimiento

El proyecto Salta 3 se desarrolla en un inmueble de 1.056 m² en el WAD Center, ubicado en Salta. Esta región ha cobrado relevancia gracias al auge de la industria del litio y la creciente demanda de servicios profesionales, convirtiéndose en un punto clave en el noroeste argentino.

Estructura Financiera Sólida

La financiación se lleva a cabo mediante un contrato de préstamo mercantil a favor de MDAY S.R.L., respaldado por una garantía inmobiliaria con un valor superior al monto prestado. A diferencia de otros modelos, el retorno se efectúa al vencimiento y no a través de distribuciones mensuales, lo que permite a los inversores tener un control más claro sobre su inversión.

Acceso Democrático a Inversiones

Con la utilización de ReentalTokens de u$s100 cada uno, Reental abre las puertas de la inversión a un público más amplio, ofreciendo un total de 13.600 participaciones disponibles. Este enfoque democratiza el acceso a oportunidades de inversión previamente limitadas a grandes instituciones.

Nuevos Proyectos a la Vista

Para quienes no pudieron participar en Salta 3, Reental ya está desarrollando nuevos proyectos. Uno de ellos, el Costa Mediterránea 1, lanzará el 10 de febrero y se enfoca en la compra de un edificio residencial en Garrucha (Almería), con una rentabilidad esperada del 15,87%. Además, el proyecto Rentas 2 ofrece una cartera diversificada con rendimientos en varios países, asegurando un 12% anual fijo.

Reental y su Compromiso con Argentina

El notable éxito de la financiación para Salta 3 ratifica el firme compromiso de Reental con el mercado argentino. Con tres proyectos en marcha y planes para expandir su presencia, la compañía se establece como un referente en el Real Estate Investing 3.0, aprovechando las oportunidades que ofrece Argentina en sectores como el litio y la infraestructura.

La tokenización inmobiliaria se perfila como una alternativa innovadora, permitiendo diversificar carteras y acceder a activos de alta calidad, haciendo de Argentina un terreno fértil para este tipo de inversiones.