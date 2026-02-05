Javier Milei en Vivo: Nuevas Medidas del Gobierno

Buenos Aires Consigue un Ingreso de $190.000 Millones en Coparticipación Nacional

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, ha logrado que la administración nacional desembolse $190.000 millones en transferencias por coparticipación, una gestión destacada tras intensas negociaciones con el Ministerio de Economía y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Este significativo aporte se formalizó a través de la decisión administrativa N°2, con la intención de restablecer la armonía política entre el gobierno nacional y porteño, especialmente después de una serie de tensiones que marcaron su relación el año pasado. Uno de los principales focos de conflicto fue la deuda acumulada por la Nación hacia la ciudad, relacionada con las transferencias pautadas.

Un Paso Hacia la Estabilidad Política

La inyección de $190.000 millones ha logrado calmar las tensiones políticas. De hecho, el partido Pro ya ha manifestado su apoyo a la ley de modernización laboral que se debatirá en el Congreso. Sin embargo, persiste la incertidumbre, ya que el gobierno porteño sigue presionando a la Nación para establecer un cronograma de pagos definido en lugar de depender de la transferencia diaria del 1,40% de coparticipación, que ha sufrido retrasos.

Conflictos Internos en el Justicialismo

Mientras tanto, el Partido Justicialista atraviesa un momento de efervescencia interno buscando un consenso que parece lejano. Las disputas no se limitan a la presidencia del partido, sino que también involucran la designación de 32 representantes en su mesa directiva y varias sillas adicionales para grupos gremiales y de jóvenes.

Las distintas facciones como el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora se preparan para una posible interna, reflejando el clima de tensión que predomina en este sector.

Desmitificando la Relación con Estados Unidos

En un contexto internacional, Argentina y Estados Unidos han firmado un acuerdo de comercio e inversión mutua, lo que refuerza la relación estratégica entre ambos países. La noticia fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien también participó en la cumbre sobre minerales críticos en Washington, donde se abordaron temas económicos cruciales.

Desafíos en el Sector Salud

En el ámbito de la salud, la reciente ocupación del Hospital Garrahan ha llevado a la Casa Rosada a abrir un sumario contra varios gremialistas. La administración del hospital argumenta que la ocupación perjudica no solo su funcionamiento, sino también la atención a pacientes.

La Reforma Laboral en el Horizonte

A medida que la reforma laboral se aproxima a su discusión en el Senado, el clima se caldea. Con la citación de una sesión para el 11 de febrero, la cúpula de la CGT y varios gobernadores peronistas intentan coordinar esfuerzos para hacer frente a este proyecto. El secretario de Trabajo ha defendido la reforma como una medida necesaria para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral.

Con el telón de fondo de una economía fluctuante y tensiones políticas en aumento, el panorama de la política argentina sigue siendo dinámico y complejo.