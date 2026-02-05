Vance Celebra la Unidad con la Llegada de Delegación de EE. UU. a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

La ciudad italiana se prepara para recibir a 22 líderes mundiales en una ceremonia de apertura que promete ser inolvidable. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, lidera la delegación estadounidense, destacando el espíritu de unidad entre los atletas.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, llegó este jueves a Milán para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, un evento que congregará a 22 jefes de estado durante la ceremonia de apertura programada para este viernes.

Un Momento de Unidad para EE.UU.

Durante su visita, Vance se dirigió a los atletas estadounidenses, subrayando la importancia de la competencia como un símbolo de unidad nacional. “Es una de las pocas cosas que logra unir a todo el país”, afirmó, mientras se preparaba para ver a la selección femenina de hockey jugar contra la República Checa.

Delegación Estadounidense Más Grande en la Historia

La delegación de EE.UU. es la más numerosa entre los países participantes. Catorce aviones han transportado a oficiales, personal de inteligencia y agentes de Inmigración y Aduanas a Italia. Estos fueron acompañados por policía italiana hasta su alojamiento en el Excelsior Hotel Gallia, en el centro de la ciudad.

Controversia por la Presencia de Agentes de ICE

Recientemente, la inclusión de agentes de ICE generó debate, lo que llevó al embajador de EE.UU. en Italia, Tilman Fertitta, a aclarar que su función sería consultiva, centrada en la inteligencia sobre delitos transnacionales.

Ceremonia de Apertura Estelar

El viernes por la noche, Vance encabezará la ceremonia de apertura, acompañado por su esposa Usha, el Secretario de Estado Marco Rubio y el embajador Fertitta. También estarán presentes exmedallistas olímpicos como Jocelyne Lamoureux-Davidson y Apolo Ohno.

Entre los líderes mundiales que asistirán se encuentran el canciller alemán Friedrich Merz, y los soberanos de Bélgica, los Países Bajos, Noruega, Suecia y otros dignatarios destacados.

Competencias Preliminares en Plena Actividad

La ceremonia de apertura dará inicio formalmente a las competencias, que ya comenzaron esta semana con eventos preliminares. Este jueves, el equipo de dobles mixtos de curling de Italia, campeones olímpicos, vencieron a Corea del Sur con un resultado de 8-4 y se preparan para enfrentar a Canadá.

Además, las primeras rondas de hockey femenino comenzaron en la Arena Santagiulia de Milán, donde el equipo italiano se midió ante Francia. Las sesiones de entrenamiento en esquí alpino, saltos y luge también han dado inicio.

La Llama Olímpica Llega a Milán

La antorcha olímpica arribó a Milán este jueves, recorriendo áreas emblemáticas como Bocconi y el Castillo Sforzesco antes de su llegada a la Piazza Duomo. Este viernes, la llama continuará su camino pasando por lugares significativos como Navigli y el Monumental Cementerio, finalizando su recorrido en el Arco della Paz justo antes de la ceremonia de apertura.