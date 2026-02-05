Conductor pierde el control y provoca tragedia frente a familia

Tragedia en La Matanza: Un Hombre Muere Tras Ser Aplastado por un Auto Fuera de Control

Un accidente fatal dejó a una familia devastada en Isidro Casanova, La Matanza, cuando un auto sin control impactó a un hombre de 37 años mientras se encontraba con su esposa. La trágica escena se desarrolló frente a las hijas del matrimonio.

Edwin Edgar Huaranca estaba manipulando la puerta del baúl de su Chevrolet Corsa en el cruce de las calles Anatole France y Danubio cuando un Peugeot 208 negro lo embistió por detrás. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció poco después en el Hospital Paroissien.

Momentos de Terror Frente a los Hijos

El accidente ocurrió en medio de una rutina familiar. Edwin, que estaba a punto de cargar algo en su auto, no pudo prever el impacto que le cambiaría la vida a su familia. Su esposa sufrió heridas, pero se encuentra estable.

La Intervención de la Justicia

La fiscal Mariana Sogno, a cargo de la Unidad Fiscal Número 6, ha imputado al joven de 18 años que conducía el Peugeot por homicidio culposo. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo el Peugeot se acercaba sin control, arrollando al hombre y aplastándolo contra su propio vehículo.

La Reacción de los Vecinos y el Proceso de Emergencia

Los testigos contaron cómo la situación fue caótica y desgarradora. «Vi al chico en el piso, pero nadie podía moverlo por los protocolos de emergencia», relató Gabriela, una vecina que presenció el accidente. El tiempo de espera para la ambulancia, que tardó aproximadamente una hora, generó angustia en la escena del incidente.

Un Lamentable Reporte de Emergencia

La emergente falta de respuesta inmediata hizo que la situación se tornara aún más crítica. La comunidad se movilizó para ayudar, pero la llegada de la ambulancia fue demorada. Edwin llegó al hospital sin vida, dejando a su familia en estado de shock.

La Historia de una Familia Rota

Norma, la esposa de Edwin, despertó a la realidad más desgarradora al enterarse de la muerte de su esposo después de haber sido dada de alta. La pareja había salido a recoger algunas pertenencias, y el destino les jugó una cruel jugada. Sus hijas, presentes en el accidente, fueron resguardadas por una vecina, quien actuó de inmediato para protegerlas.

El Conductor en el Lugar de la Tragedia