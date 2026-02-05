Roberto Piazza respalda a Milei: «Caputo tuvo una frase desafortunada»

El célebre diseñador argentino Roberto Piazza no se quedó callado ante las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo, quien afirmó que nunca había comprado ropa en Argentina porque “era un robo”. Piazza considera que esas palabras son insensibles y desconectadas de la realidad.

La Opinión de Piazza

En una entrevista con Radio con Vos, Piazza defendió la industria nacional, señalando que Caputo, a quien conoce poco, debería ser más cuidadoso con sus comentarios. «No soy político y nunca lo seré. Mi única intención es apoyar a mis amigos, como a Javier Milei», explicó.

Un Llamado a la Reflexión

El modisto criticó la tendencia de Caputo a generalizar y recordó tiempos difíciles en su carrera, mencionando que dejó de hacer prêt-à-porter durante la crisis del menemismo. «Los tiempos han cambiado y la moda ya no ofrece las mismas ganancias de antes», expresó.

La Realidad del Mercado

Piazza también se refirió a la actualidad del sector, destacando que «hay quienes hacen bien su trabajo y otros que no». En este sentido, aseguró que la elevada carga impositiva y la necesidad de cambios en las leyes laborales son cuestiones que requieren atención urgente. «Milei ya propuso reducir impuestos y ajustar las leyes laborales, pero el kirchnerismo se opone», subrayó.

Un Futuro Optimista

El diseñador finalizó su intervención afirmando que es crucial para la economía que tanto los impuestos como las leyes laborales evolucionen, permitiendo así un entorno más favorable para todos los emprendedores y trabajadores del país.