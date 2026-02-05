Guía para conseguir entradas del primer concierto solista del ex One Direction

Zayn Malik confirmó su regreso a Argentina, marcando un hito en su carrera. Este será su primer concierto como solista en el país, programado para el 6 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial “KONNAKOL”.

La Expectativa Crece Entre Sus Fans

Desde que comenzaron las especulaciones sobre su visita, las ilusiones de los fanáticos argentinos se intensificaron, especialmente después de que el artista compartiera en redes sociales la posibilidad de su llegada a Latinoamérica.

Un Regreso Lado de Su Trayectoria como Solista

La última vez que Zayn estuvo en Argentina fue en mayo de 2014, cuando era parte de One Direction. Desde entonces, no ha vuelto, ni siquiera tras iniciar su exitosa carrera en solitario.

Un Show Enfocado en Su Música

Ahora, el cantante llega a Buenos Aires con un espectáculo íntimo, que destaca su discografía como solista y presenta nuevos temas. Para su apasionada base de fans en Argentina, este concierto representa una oportunidad muy ansiada.

Detalles del Evento

El concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena, uno de los principales recintos para grandes espectáculos en la ciudad. Las entradas estarán disponibles exclusivamente en movistararena.com.ar.

Fechas Clave para la Compra

La preventa Macro Selecta comenzará el **11 de febrero a las 16**, permitiendo pagar en 6 cuotas sin interés. La venta general se abrirá el **13 de febrero a las 16**.

Un Nuevo Capítulo Artistico

El anuncio de este regreso llega tras exitosas actuaciones en Las Vegas, donde Zayn deslumbró a su público con su nuevo material y una puesta en escena más personal. Desde su lanzamiento en 2016 con “Mind of Mine” y el éxito de “PILLOWTALK”, ha lanzado cuatro álbumes, consolidando su identidad artística y evolucionando más allá de su imagen de boy band.

Un Encuentro Esperado y Madurado

El regreso de Zayn Malik a Argentina no solo es un reencuentro con su público, sino una presentación de su versión más auténtica y madura, justo en un momento de gran creatividad en su carrera.