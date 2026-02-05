Primeros Postes de la Oficina de Respuesta Oficial: Destinatarios y Estrategia Política

La nueva Oficina de Respuesta Oficial comienza su andadura en redes sociales, posicionándose como un recurso estatal para interactuar de manera directa con la opinión pública.

Instalada bajo la coordinación de Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe”, esta iniciativa del gobierno de Javier Milei ha marcado el tono de una nueva estrategia comunicativa, apuntando a contrarrestar críticas tanto de medios nacionales como de la oposición.

Objetivos Claros: Contrarrestar el Periodismo Crítico

El primer mensaje de la cuenta oficial @RespOficial_Arg se lanzó contra el diario Clarín, acusándolo de difundir información falsa sobre el programa Volver al Trabajo (VAT), que sigue vigente hasta abril y cuenta con los fondos necesarios. Esta acción dejó claro que la oficina no solo será un canal informativo, sino una herramienta activa en el debate público.

A pesar de que Clarín ajustó su titular poco después de la publicación, la respuesta oficial concluyó que se trataba de una burda operación mediática. En una publicación siguiente, la oficina celebró la eliminación de lo que consideró información falsa por parte del diario.

Enfrentando a la Oposición

El siguiente objetivo de esta nueva oficina fue la legisladora porteña Vanina Biasi, quien se había pronunciado en contra de las suspensiones en el Hospital Garrahan. La respuesta oficial subrayó que no había sanciones a quienes “cuidan a chicos”, sino a gremialistas que habían realizado ocupaciones ilegales, poniendo en riesgo el funcionamiento del hospital.

La oficina elaboró un mensaje detallado, subrayando la apertura de 40 sumarios y la expulsión de 11 personas involucradas en actos de violencia dentro del establecimiento. Este enfoque detallado marca una clara estrategia del gobierno para defender sus decisiones y deslegitimar las críticas.

Redes Sociales como Estrategia Central

La administración ha optado por utilizar las redes sociales como su principal medio de comunicación, alejándose de conferencias tradicionales y reemplazándolas con una comunicación más directa y rápida. Esto no solo limita la posibilidad de cuestionamientos de la prensa, sino que también establece un canal de diálogo donde el gobierno puede dirigir la narrativa sin intermediarios.

Simbolizando este cambio, el nuevo escudo de la oficina presenta un color rojo que recuerda a la Secretaría de Inteligencia, sugiriendo un paralelismo entre la comunicación estatal y el control de la información. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿se trata de una medida para combatir la desinformación o simplemente una herramienta más de polarización digital?