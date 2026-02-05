Rapipago refuerza su asociación con Movistar Arena

La red de cobranza, parte de Gire, renueva su compromiso con el escenario más emblemático de Argentina, ampliando su conexión con el público a través de experiencias únicas.

Un Nuevo Capítulo para Rapipago en el Movistar Arena

Rapipago ha confirmado la renovación de su alianza estratégica con el Movistar Arena, consolidando su estado como sponsor principal del renombrado espacio de entretenimiento en el país. Esta acción refuerza su presencia en uno de los lugares más destacados para la música y los eventos en vivo.

La marca busca estrechar la relación con su audiencia y posicionarse como un protagonista en la agenda cultural argentina mediante esta continua colaboración.

Un Palco Exclusivo y un Stand Innovador

Esta alianza permitirá a Rapipago mantener un palco exclusivo y un stand en la planta baja del Movistar Arena, habilitados a lo largo de toda la programación anual. De este modo, la compañía pretende establecer un vínculo más directo y emocional con los asistentes.

Un Acontecimiento Especial: Sorteos y Experiencias Únicas

Para celebrar su alianza, Rapipago ha lanzado un sorteo especial con motivo del Día de los Enamorados, donde cuatro parejas podrán disfrutar de una experiencia inolvidable en el Movistar Arena. Los participantes podrán registrarse a través de su cuenta de Instagram @rapipago hasta el 11 de febrero, con la posibilidad de ganar entradas para un recital el 14 de febrero.

Los afortunados ganadores serán anunciados el 12 de febrero y podrán disfrutar de un stand temático donde se ofrecerán actividades interactivas y sorpresas para celebrar el amor.

Actividades Creativas y Emocionales

El stand contará con juegos, espacios fotográficos y obsequios como globos de corazón, buscando crear un ambiente festivo y emocional entre los asistentes.

Proyecciones para un Año Llena de Actividades

Más allá de esta acción especial, Rapipago planea llevar a cabo sorteos mensuales en torno a distintos shows en el Movistar Arena. Esta estrategia no solo refuerza su conexión con la música en vivo, sino que también amplía su alcance hacia una audiencia diversa que encuentra diversión y disfrute en estos eventos.

Al consolidar su presencia en la agenda cultural, Rapipago se enfoca en crear experiencias memorables, acercando la marca a nuevas generaciones y fusionando servicios financieros con entretenimiento.

Con tales iniciativas, la compañía se propone continuar desarrollando experiencias que resuenen en múltiples dimensiones para los usuarios, haciendo de Rapipago un referente en el cruce entre finanzas y cultura.