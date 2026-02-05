Rada Tilly avanza en su mega obra de saneamiento: Progreso en la Planta de Tratamiento

La reactivación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Rada Tilly marca un hito en el desarrollo sostenible de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes con tecnología de punta.

Desde su reanudación en septiembre de 2025, la expansión de la planta muestra un progreso significativo. Este proyecto, impulsado por la cooperación entre el municipio, la provincia de Chubut y el Gobierno Nacional, se destaca en un contexto donde la obra pública en el país enfrenta numerosos desafíos.

Un Proyecto Estratégico para el Futuro de Rada Tilly

En un panorama de paralización de proyectos, la planta de tratamiento representa una de las pocas iniciativas de gran envergadura que se están llevando a cabo. Es además la segunda de mayor magnitud en la zona sur, solo superada por el acueducto existente.

Avances en la Construcción

Entre los logros alcanzados se destacan la finalización de la playa de secado de barros y la instalación del conducto de impulsión. Los esfuerzos actuales se centran en la construcción de una unidad de pretratamiento y en la incorporación de dos sedimentadores adicionales.

Planificación y Financiamiento del Proyecto

El diseño original fue desarrollado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio, con el apoyo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y se financia a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La continuidad de la obra ha sido priorizada por el Gobierno de Chubut, garantizando así los recursos necesarios para su realización.

Compromiso con la Sostenibilidad

Rada Tilly es uno de los pocos municipios en el país que cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que reutiliza el agua tratada para riego. A través de una red de riego, el agua se distribuye a espacios públicos y clubes de la ciudad, contribuyendo a un uso eficiente de los recursos hídricos.

Declaraciones de la Intendenta

“Esta obra reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la gestión responsable del agua y la innovación en servicios públicos”, afirmó la intendenta Mariel Peralta. “Sin esta ampliación no sería posible continuar creciendo. Después de 15 años de gestiones, hoy es una realidad gracias al apoyo del gobernador y el financiamiento del BID.”

Beneficios de la Ampliación

La ampliación de la planta permitirá duplicar su capacidad de tratamiento y modernizar los sistemas de bombeo. Esto garantizará un servicio más eficiente y sostenible para afrontar el crecimiento urbano.

Una vez concluida, la nueva infraestructura no solo protegerá las napas subterráneas y el entorno costero, sino que mejorará la calidad del agua tratada, consolidando a Rada Tilly como un modelo a seguir en la gestión ambiental y el desarrollo planificado.