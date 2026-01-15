Leandro Paredes Apoya a Úbeda Tras Confirmar Su Continuidad en Boca

El primer amistoso de Boca Juniors en 2026 concluyó sin goles, aunque el equipo argentino mostró un buen desempeño ante Millonarios de Colombia, destacándose el homenaje a su querido exentrenador.

Un Partido que Prometía Más

El duelo disputado en La Bombonera finalizó con un 0-0, aunque el Xeneize tuvo oportunidades claras, incluyendo un penal atajado por el arquero Guillermo de Amores a Exequiel Zeballos. El público aplaudió a todos los jugadores, celebrando el recuerdo de Miguel Ángel Russo, quien falleció en 2025.

Claudio Úbeda Toma las Riendas

Este amistoso marcó el debut de Claudio Úbeda como director técnico oficial. Tras asumir interinamente luego de la muerte de Russo, logró clasificar al equipo a la Copa Libertadores, aunque no pudo obtener el título en el torneo Clausura.

Controversias en la Dirección Técnica

A pesar de su exitoso cierre de año, la decisión de sacar a Zeballos en un partido crucial generó críticas. A pesar de las especulaciones sobre su futuro, el presidente Juan Román Riquelme optó por mantener a Úbeda, decisión respaldada públicamente por Leandro Paredes.

Paredes Apoya a Su Entrenador

El mediocampista, quien recientemente fue campeón del mundo, declaró: “Siempre tuvimos la ilusión de que Claudio pueda seguir con nosotros”. Paredes destacó el progreso del equipo, afirmando que concluyeron el torneo en un mejor estado que al inicio.

Un Primer Paso Sólido

Además del apoyo verbal, Paredes estuvo cerca de anotar en el amistoso, donde Boca mostró un juego dinámico y organizado, con destacados aportes de Milton Delgado y Ander Herrera. El equipo tuvo varias ocasiones de gol y una actuación prometedora en el camino hacia la nueva temporada.

Movimientos en el Mercado de Pases

Por ahora, el único refuerzo de Boca parece ser el colombiano Marino Hinestroza, descrito por Riquelme como un jugador con gran potencial. El presidente confía en las incorporaciones recientes y en la química del plantel: “Tenemos un gran equipo, con jugadores que pronto se adaptarán”.

Próximos Desafíos para Boca

Boca Juniors se prepara para su debut en el Torneo Apertura, enfrentando a Deportivo Riestra este domingo 25 en La Bombonera. Antes, tendrán un amistoso contra Olimpia de Paraguay el domingo 18, buscando consolidar su estilo de juego.