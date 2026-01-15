Maestra argentina entre los 10 mejores del mundo y en la carrera por 1 millón de dólares

Gloria Cisneros, destacada educadora de 39 años, ha sido reconocida como finalista del prestigioso Global Teacher Prize 2026, gracias a su labor en una escuela de El Impenetrable chaqueño.

La reconocida docente Gloria Cisneros se posiciona entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, un galardón que rinde homenaje a maestros de todo el mundo por sus contribuciones significativas en la educación. Cisneros enseña en la E.E.P. N.º793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en una de las zonas más aisladas de Argentina, donde ha logrado transformar la realidad educativa de sus alumnos.

Un Proyecto Educativo Transformador

La Varkey Foundation, organizadora del premio junto a la UNESCO, destaca el compromiso de Cisneros por implementar metodologías innovadoras y su dedicación a la comunidad. Las prácticas pedagógicas que ha integrado van más allá del aula, buscando además el desarrollo social en un entorno marcado por el aislamiento y desafíos de infraestructura.

Colaboraciones y Proyectos Comunitarios

Sin ningún tipo de compensación económica, Cisneros también desempeña roles adicionales como líder comunitaria y administradora. Su capacidad para involucrar tecnología y técnicas de aprendizaje activo ha fomentado una mayor participación de sus alumnos en su proceso educativo.

Competencia Internacional

Gloria compite con un selecto grupo de educadores de diferentes países, entre ellos…

Colleen O’Rourke (Australia)

Joshue Castellanos Paternina (Colombia)

Ana Hernández Revuelta (España)

Jasmyn Wright y Timothy James Stiven (Estados Unidos)

Rouble Nagi (India)

Alfonso Filippone (Italia)

Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria)

Ewa Stefania Drobek (Polonia)

El Origen del Global Teacher Prize

Instaurado en 2014 por Sunny Varkey, este premio tiene como misión elevar el estatus profesional de los docentes. La Fundación Varkey, sin fines de lucro, está comprometida con mejorar estándares educativos a nivel global, resaltando que todos los niños merecen una educación de calidad.

Proceso de Selección del Premio

Los educadores de todo el mundo pueden postularse o ser nominados, siendo seleccionados en base a su impacto en los estudiantes, contribuciones a la comunidad y prácticas innovadoras en su labor docente.