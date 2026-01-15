La Copa del Mundo regresa a Argentina en febrero

El emblemático Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA estará en Buenos Aires los días 19 y 20 de febrero, y Coca-Cola celebra este significativo evento con los aficionados argentinos.

Coca-Cola ha confirmado que el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA hará una parada muy esperada en Buenos Aires el 19 y 20 de febrero. Mickael Vinet, vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships de la compañía, expresó su entusiasmo: “Estamos emocionados de acercar a los fanáticos al corazón del fútbol. Este año, el Tour brinda una oportunidad única para vivir la emoción del deporte en cada rincón”.

Una Experiencia Única para los Fanáticos del Fútbol

Este 2023 se celebrará una nueva edición del Mundial, que será la más grande de la historia, con la participación de Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones. El icónico trofeo visitará 30 asociaciones de la FIFA, sumando 75 paradas en más de 150 días, y permitirá a los aficionados de América Latina acercarse a este símbolo del fútbol mundial.

El Significado del Trofeo en el País del Fútbol

“El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es uno de los mayores emblemas del deporte”, afirmó Romy Gai, Director de Negocios de la FIFA. “Nuestra colaboración con Coca-Cola ha permitido que, durante dos décadas, los aficionados disfruten de esta mágica experiencia”. Este año, el Tour celebra su 20 aniversario y se anticipa con gran expectación en Argentina, un país que vive y respira fútbol.

¿Qué Esperar Durante el Tour en Buenos Aires?

Los argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de experiencias exclusivas e inmersivas en el predio de La Rural el 20 de febrero, de 9:00 a 20:00 hs. “Estamos orgullosos de traer este Trofeo de vuelta a casa, donde se honra la gloria del fútbol”, afirmó Leonardo García, Gerente General de Coca-Cola Argentina. “Este evento no solo es una celebración, es un homenaje a todos los argentinos, que son los verdaderos protagonistas de esta historia”.

El Recorrido Global del Trofeo

Antes de su llegada a Argentina, el trofeo hará paradas en Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador. Después de Buenos Aires, continuará su viaje hacia Uruguay y Brasil, finalmente regresando a los países anfitriones previos al comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La llegada de este símbolo de unidad y triunfo es un recordatorio del espíritu apasionado que caracteriza al fútbol argentino, y Coca-Cola se enorgullece de ser parte de esta celebración inolvidable.