Titular de la UIF comparte información sobre el caso AFA con EE. UU.

Reuniones Cruciales: la UIF de Argentina Colabora con EE.UU. en la Investigación de la AFA

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, encabezada por Paul Starc, se ha reunido con autoridades estadounidenses para avanzar en la investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Starc se encuentra en Washington, D.C., donde ha entablado un diálogo con miembros de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) para potenciar la colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Intercambio de Información Vital Durante su visita, se ha compartido información sobre diversas sociedades y transacciones financieras que son altamente relevantes para el caso de la AFA. Los encuentros también contaron con la presencia del embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford, quien ha apoyado la iniciativa.

Expectativas de Información Crucial Las fuentes judiciales han indicado que Starc concluirá su visita esta semana, regresando con un significativo volumen de datos que podría ser determinante en la investigación. Uno de los focos es identificar operaciones donde los beneficiarios finales se encuentran fuera del alcance de las autoridades, evadiendo la detección de sus movimientos bancarios.

El Caso de TourProdEnter LLC Un aspecto central de esta investigación es TourProdEnter LLC, una empresa que tiene un contrato exclusivo con la AFA para organizar partidos amistosos y establecer acuerdos comerciales internacionales, además de la logística asociada. Fundada en 2021 en Miami, la empresa es administrada formalmente por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Sin embargo, se ha revelado que hay más sociedades bajo análisis.