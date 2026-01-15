Franklin Templeton lanza fondos monetarios enfocados en stablecoins

Los nuevos ajustes en los fondos LUIXX y DIGXX permiten a Franklin Templeton operar en el ecosistema blockchain, cumpliendo con las regulaciones más recientes para stablecoins.

Franklin Templeton ha realizado importantes modificaciones en sus fondos de mercado monetario para integrarlos al ecosistema de stablecoins y a la infraestructura de blockchain, en cumplimiento con la reciente GENIUS Act de EE.UU.

Fondos Transformados para el Nuevo Entorno Cripto

Las modificaciones afectan a los fondos Western Asset Institutional Treasury Obligations Fund (LUIXX) y Western Asset Institutional Treasury Reserves Fund (DIGXX), que son gestionados por Western Asset Management. El objetivo de este cambio es transformar estos fondos en vehículos de reserva para stablecoins reguladas, facilitando así procesos de liquidación y distribución habilitados por tecnología blockchain.

Requisitos de la GENIUS Act

Estas adaptaciones son una respuesta a la GENIUS Act, que establece requisitos claros de respaldo para las stablecoins en el mercado estadounidense. Tras la modificación, el fondo LUIXX se enfocará exclusivamente en bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimientos menores a 93 días, lo que asegura una mayor liquidez y seguridad para los inversores.

Innovaciones en el Fondo DIGXX

Por su parte, el fondo DIGXX introdujo una categoría de acciones institucionales digitales, que permite a los intermediarios autorizados registrar y transferir propiedad a través de sistemas blockchain. Esto no solo moderniza el proceso, sino que también mejora la eficiencia en las transacciones.

Integración de Fondos Tradicionales en un Entorno Digital

Con la innovación que ofrecen estos fondos, los usuarios podrán realizar operaciones y transferencias las 24 horas, lo que se traduce en liquidaciones más ágiles y una mejor gestión de colaterales en entornos digitales. Franklin Templeton asegura que ambos fondos mantendrán su estatus de productos regulados bajo la norma 2a-7 de la Comisión de Valores de EE.UU., permitiéndoles operar como fondos de mercado monetario, pero con capacidades ampliadas para interactuar en el espacio tokenizado.

La Tendencia hacia la Digitalización de Fondos

Cada vez más instituciones están optando por transformar sus fondos tradicionales en instrumentos que puedan funcionar eficazmente en el entorno cripto, evitando la necesidad de desarrollar productos digitales desde cero. Esta estrategia busca brindar a los inversores institucionales soluciones familiares, pero con la ventaja de estar conectadas a la innovadora tecnología blockchain.

Con esta iniciativa, Franklin Templeton se posiciona como un pionero en la adaptación de fondos de liquidez a las exigencias regulatorias emergentes, propiciando que el respaldo de activos de calidad, como los bonos del Tesoro, pueda acelerar la adopción institucional de stablecoins en el futuro cercano.