Detienen a una tercera persona por el homicidio del joven atropellado por error.

Un adolescente falleció luego de agonizar durante diez días tras un brutal atropello en Mendoza. Una mujer ha sido detenida como coautora del homicidio por alevosía.

En un lamentable incidente ocurrido en Mendoza, Nicolás Varas Frías, un joven de 19 años, perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por un vehículo, tras un malentendido que lo acusaba de ladrón. La policía detuvo a una mujer relacionada con el caso, quien ahora enfrenta cargos graves.

Detalles del incidente y la investigación

La imputada, identificada como Rebeca Ortubia, fue arrestada en el marco de la investigación dirigida por la fiscal Claudia Ríos. Se le imputa coautoría en el delito de homicidio agravado por alevosía, dado que estaba presente en el vehículo en el momento del ataque.

Un ataque que cobró la vida de un joven

El hecho se produjo el 26 de diciembre, cuando Lucas Mariano Tello Sánchez, conductor del vehículo, embistió a Frías, arrastrándolo por aproximadamente 350 metros. Esta acción fue motivada por la creencia de que el joven había cometido un robo previamente.

El robo que desató la tragedia

Tello Sánchez alegó que él, su pareja y su cuñado habían sido víctimas de un robo en una plaza cercana, donde Frías supuestamente sustrajo dos cascos, un teléfono celular y zapatillas. Ante esta supuesta ofensa, se dirigió tras él en su automóvil Volkswagen Gol Power.

Consecuencias fatales

El joven fue trasladado al Hospital Central de Mendoza, donde perdió ambas piernas y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció tras diez días en terapia intensiva. Los otros implicados, Micaela Natalí Lucero y el conductor, ya se encontraban bajo arresto preventivo y enfrentarán las mismas acusaciones.