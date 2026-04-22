Legado Digital: Desafíos Legales de Cuentas y Criptomonedas

¿Qué Pasará con Tu Legado Digital? La Herencia en la Era de Internet

Con el crecimiento exponencial de nuestras vidas digitales, surge una inquietud crucial: ¿qué sucede con nuestras cuentas y activos online tras nuestro fallecimiento?

21.04.2026 • 17:15hs • Economía personal

La era digital ha planteado preguntas complicadas sobre la gestión de cuentas online y activos digitales tras el fallecimiento de sus propietarios.

Hoy, la recuperación de estos datos no está automatizada y, muchas veces, los familiares quedan en una situación angustiante, dependiendo de las decisiones previas del fallecido.

Sin una planificación adecuada, las cuentas pueden quedar inactivas durante años, y los activos digitales quedan fuera del alcance de sus seres queridos. A nivel global, este dilema ya está generando impactantes pérdidas financieras.

Estudios sobre finanzas digitales revelan que una gran parte de las inversiones en criptomonedas, especialmente Bitcoin, se han perdido para siempre por olvidar contraseñas o por el fallecimiento de sus dueños.

En Argentina, la situación es delicada: actualmente no hay regulación específica que rija la herencia digital. Esto significa que el acceso a las cuentas está determinado por los acuerdos particulares de cada plataforma y la interpretación de las leyes sucesorias existentes.

Ante esta realidad, algunas plataformas están introduciendo soluciones para gestionar el legado digital, como permitir nombrar contactos de confianza o establecer perfiles conmemorativos tras el fallecimiento del usuario.

Opciones para Administrar Tu Legado Digital

Las principales empresas tecnológicas han comenzado a implementar herramientas para facilitar el manejo de esta problemática, aunque con limitaciones en cuanto a la accesibilidad de la información.

Por ejemplo, Google ofrece la posibilidad de designar un administrador para cuentas inactivas que podrá acceder a la información después de cierto tiempo. Asimismo, Meta permite designar un contacto de legado para manejar perfiles conmemorativos.

En este contexto, la figura del heredero digital está cobrando relevancia, una persona encargada de gestionar cuentas y activos digitales después de la muerte del titular.

A pesar de que en algunos países ya hay reconocimiento legal de esta figura, en muchas regiones del mundo sigue dependiendo de decisiones personales y acuerdos informales.

Además, el desarrollo de la inteligencia artificial añade una dimension adicional al debate. Hoy en día, es posible recrear voces y mensajes basados en datos digitales, lo que plantea cuestiones sobre cómo se percibe la «vida digital» más allá de la muerte y los desafíos éticos que estas tecnologías presentan.

Frente a este panorama, los expertos aconsejan adoptar medidas básicas para organizar tu legado digital. Algunas recomendaciones incluyen:

Utilizar gestores de contraseñas, definir contactos de confianza, dejar instrucciones claras sobre el acceso a cuentas y revisar periódicamente la información almacenada.