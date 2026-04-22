Victoria Villarruel arremete contra Adorni, Santilli y Menem: ‘Lo peorcito de la casta’

La vicepresidenta Victoria Villarruel sorprendió al no asistir a la misa en la Basílica de Luján por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. En cambio, decidió rendir homenaje en el lugar donde Bergoglio fue bautizado.

Este 21 de abril, Victoria Villarruel optó por no participar de la ceremonia oficial en Luján, donde se conmemoraba al Papa Francisco. En su lugar, se dirigió a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos en Almagro, un sitio de gran significado personal. Allí, expresó su rechazo hacia figuras políticas presentes en la misa, asegurando que no quería asociarse con «lo peor de la casta política».

Un mensaje claro en un lugar simbólico

En sus declaraciones a los medios, Villarruel afirmó: “Vine aquí, al lugar de bautismo del Papa, donde comenzó su camino espiritual. La ceremonia en Luján estaba marcada por la presencia de personas que, a mi juicio, representan lo peor de la política”. La vicepresidenta, que se define como católica practicante, enfatizó su deseo de estar en compañía de sus compatriotas y con aquellos que comparten sus creencias.

Critica la politización de fechas importantes

Además, la funcionaria mencionó que “la política debería no interferir en fechas que son para la gente”. En este contexto, reafirmó su preferencia por estar en sintonía con los ciudadanos, manifestando su deseo de evitar la contaminación política de eventos con significado emocional profundo.

Un cambio de roles en el Gobierno

La situación también lleva un trasfondo político. Con el presidente Javier Milei en Israel, Villarruel asumió temporalmente la primera magistratura. A pesar de esta subida en el cargo, su decisión de no asistir a la misa levantó expectativas sobre su relación con el resto del gabinete. En la ceremonia, destacaron figuras del oficialismo como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.

Misa en homenaje al Papa Francisco, con presencia de los principales funcionarios del Gobierno.

Conflicto político: Javier Milei se pronuncia

En medio de este escenario, Javier Milei no perdió la oportunidad de arremeter contra Villarruel. En una reciente entrevista, el presidente acusó a la vicepresidenta de intentar boicotear su gestión y de mantener una relación problemática desde su llegada al Congreso. Recordó el episodio del Pacto de Mayo, donde la vicepresidenta no firmó, alegando problemas de salud, solo para ser vista al día siguiente en un evento.

Además, Milei criticó el homenaje de Villarruel a Isabel Perón al inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, señalando que esas acciones no contribuyen a la unidad dentro del Gobierno.

HM/DCQ