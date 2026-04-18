León XIV: Mis discursos no son una respuesta a Donald Trump

El Papa León XIV, durante su gira por África, se ha manifestado claro en sus intenciones: no busca entablar polémicas políticas. Su enfoque radica en alentar a los fieles en tiempos de incertidumbre.

En el vuelo que lo llevó de Camerún a Angola, el Papa compartió detalles sobre sus recientes discursos. Se destacó que su propósito es inspirar a los católicos y no entrar en confrontaciones con figuras políticas como Donald Trump.

Clarificación de Mensajes

En una conversación con periodistas, León XIV abordó las interpretaciones sobre tiranos y líderes autoritarios. Afirmó que los mensajes fueron preparados con antelación, lo que los aleja de cualquier respuesta a la política estadounidense.

Desinterés en Debates Mediáticos

Según reportes de Vatican News, el Sumo Pontífice enfatizó que no tiene interés en fomentar debates en los medios. Considera que muchas interpretaciones actuales son el resultado de malentendidos que distorsionan sus intenciones originales.

Un Recurso de Confusión

Se mencionaron comentarios que habían distorsionado su mensaje debido a pronunciamientos de Trump y JD Vance. A pesar de esto, León XIV dejó claro que el tema se cerró desde el inicio de su viaje, enfocándose en el mensaje de paz.

El Encuentro por la Paz

Un claro ejemplo es el discurso que ofreció durante el Encuentro de Oración por la Paz el 16 de abril. Este material fue elaborado dos semanas antes de que surgieran las críticas, descartando cualquier conexión con la política actual.

Agenda en Angola

La visita a Angola comenzó con una recepción en el Palacio Presidencial, donde el líder de la Iglesia Católica se reunió con diplomáticos y representantes de la sociedad civil local.

Este encuentro marca el inicio de la tercera etapa de su gira africana. La misión sigue siendo fortalecer a las comunidades religiosas y fomentar la concordia en áreas afectadas por conflictos.