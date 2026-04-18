Tres personas condenadas por estafa de seguros con disfraz de oso en California

Un curioso esquema de fraude en California ha dejado a tres personas tras las rejas, ¡y todo por un disfraz de oso! Este insólito caso revela cómo la justicia se asegura de que las malas acciones no queden sin castigo.

Recientemente, la Corte de Los Ángeles sentenció a tres individuos por su participación en un fraude de seguros de alto vuelo, donde un disfraz de oso ocupó un rol protagónico. Estos acusados orquestaron un plan en el que un cómplice se disfrazó de oso y simuló atacar un lujoso automóvil.

El fraude sorprendente que salió a la luz

Los hechos comenzaron cuando los protagonistas del caso presentaron una reclamación de seguro en 2024, alegando que un oso había causado daños a un Rolls-Royce Ghost de 2010. Para sustentar su historia, incluso aportaron un video de la supuesta «agresión» en un estacionamiento en Lake Arrowhead, ubicado en las montañas de San Bernardino.

Investigación y evidencia contundente

Sin embargo, la investigación pronto reveló que el supuesto oso era, de hecho, un ser humano disfrazado. Ricardo Lara, Comisionado de Seguros del estado, declaró que el caso destaca la importancia de la vigilancia contra el fraude. «Lo que parecía inimaginable resultó ser precisamente eso, y los responsables enfrentan las consecuencias”, afirmaba Lara tras la sentencia.

El análisis de expertos

Para confirmar la veracidad del video, la Fiscalía Estatal solicitó la opinión de un biólogo de la División de Pesca y Vida Silvestre de California, quien determinó que “era claramente un humano en un disfraz de oso”. Además, durante la ejecución de una orden de búsqueda, se halló el disfraz en la vivienda de uno de los implicados.

Consecuencias penales

Alfiya Zuckerman (39), Ruben Tamrazian (26) y Vahe Muradkhanyan (32) se declararon no contestes ante los cargos de fraude. Cada uno fue condenado a 180 días de cárcel y Zuckerman y Tamrazian deberán abonar más de $52,000 en restitución. La cantidad que Muradkhanyan debe pagar aún no ha sido determinada. Un cuarto sospechoso, Ararat Chirkinian (39), tiene una audiencia preliminar programada para septiembre.