Shakespeare en Buenos Aires: 15 años explorando la conducta humana

Reviviendo los clásicos de Shakespeare, este festival se convierte en un puente entre el pasado y el presente. Desde el 15 hasta el 25 de abril, los amantes del teatro y la literatura tienen una cita en la ciudad.

Un sueño que se hizo realidad

Patricio Orozco recuerda con nostalgia el momento en que dio vida al Festival Shakespeare en Buenos Aires. Fue en febrero de 2011, en un pequeño teatro del Abasto, donde la idea de compartir la obra del dramaturgo británico comenzó a tomar forma. La respuesta del público fue tan positiva que Orozco se dio cuenta de que no estaba solo en su amor por Shakespeare.

Una nueva edición y un legado en crecimiento

En este 2026, el festival celebra sus 15 años con una programación llena de actividades que desafían y emocionan. Del 15 al 25 de abril, el espíritu shakespeariano regresa al escenario con clásicos reinterpretados, conferencias, y performances que ofrecen una mirada fresca y contemporánea.

Un compromiso con el arte

Orozco, quien actualmente reside en Londres y ha sido reconocido como caballero por su labor en la difusión de Shakespeare, destaca que el festival ha mantenido su independencia a pesar de las dificultades y los cambios en la administración local. “Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una propuesta valiosa que devuelva a Shakespeare a nuestra comunidad”, afirma Orozco.

Un espacio para todos

Con entradas accesibles, que comienzan en $3,000, y programaciones gratuitas, el festival busca atraer a un público diverso. Este año, no solo se presentan obras teatrales, sino también películas y actividades diseñadas especialmente para niños, lo que ampliará su alcance cultural.

Un ciclo inaugural especial

La apertura del festival se realizó en la AMIA con el ciclo “Shakespeare & Verdi”, analizando la obra «Otelo». Desde el primer día, las obras teatrales comenzaron a brillar en el escenario, comenzando por “La Sra. Macbeth”, una versión contemporánea creada por la autora Griselda Gambaro.

Reflexiones contemporáneas a través de Shakespeare

Durante estos meses, el debate sobre Shakespeare se ha revitalizado, en parte gracias a la reciente producción cinematográfica Hamnet. Orozco reflexiona sobre el legado del autor: “Shakespeare nos da un espejo en el que podemos ver reflejadas las luchas humanas actuales”, dice. La conexión entre el pasado y el presente resulta fundamental para entender la relevancia de sus obras en la actualidad.

¿Por qué asistir al festival?

“Shakespeare es un autor que ha creado un manual sobre la conducta humana. Al asistir, los espectadores pueden reflexionar sobre sus propias experiencias y emociones a través de cada personaje”, explica Orozco. Con un enfoque en temas contemporáneos, se busca abrir un diálogo sobre las problemáticas actuales, tales como la violencia de género y el suicidio adolescente, mostrando así que los clásicos aún tienen mucho que enseñar.