Ramiro Tosi: ‘La inflación se disparó en educación, tarifas y transporte’

La reciente inflación de marzo, que escaló al 3,4%, ha reavivado el debate sobre la salud económica del país. Aunque algunos factores son excepcionales, persisten tensiones preocupantes en la economía argentina.

Según el economista Ramiro Tosi, este aumento se debe a la combinación de precios estacionales y ajustes en tarifas, además de un impacto significativo por el alza del petróleo. “Los sectores más afectados han sido educación, tarifas y transporte”, detalló durante una entrevista con Canal E.

Factores Clave Detrás del Aumento de la Inflación

El rubro educación ha mostrado un incremento notable del 12,1%, reflejando su comportamiento estacional. A esta evidencia se suman los aumentos en vivienda, agua y electricidad, impulsados por la actualización de tarifas que se está llevando a cabo.

El costo del transporte también ha experimentado un alza considerable, aumentando su variación mensual del 2% al 4%, según explicó Tosi. Este cambio subraya la relevancia de este sector en el índice general de inflación.

El Dólar en Caída y la Presión sobre la Competitividad

En paralelo, la evolución del dólar ha ido en descenso, alcanzando niveles no vistos en seis meses. El tipo de cambio mayorista se sitúa en torno a los $1.350, en un contexto donde el Banco Central sigue comprando divisas.

No obstante, el economista advierte sobre el efecto que esto podría tener en la competitividad de las industrias exportadoras. “En términos reales, el dólar se ha apreciado de manera significativa”, afirmó, sugiriendo que el Gobierno debería regular el ritmo de esta apreciación para evitar posibles impactos negativos.

Relevancia del FMI y la Acumulación de Reservas

Tosi también abordó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la importancia de recibir desembolsos a corto plazo. El Gobierno planea acceder a unos USD 1.000 millones para afrontar obligaciones inminentes.

A lo largo del año, la acumulación de reservas ha sido un aspecto positivo, con adquisiciones cercanas a los USD 6.000 millones, un avance que ha sido bien recibido por las autoridades del organismo internacional.

Superávit Fiscal Bajo Aumento de Tensiones

A pesar de lograr mantener el superávit primario, el Gobierno enfrenta crecientes tensiones. Durante el primer trimestre, el resultado primario alcanzó el 0,5% del PBI, mientras que el financiero fue del 0,2%.

Tosi advirtió que la caída de los ingresos tributarios, que ha bajado un 5% en términos reales, complica el panorama y podría forzar un ajuste del gasto para cumplir con las metas establecidas. Este escenario ya ha originado conflictos en sectores como el transporte, el sistema universitario y el PAMI.

Medidas del Banco Central para Estabilizar el Crédito

Por otro lado, el Banco Central ha implementado medidas destinadas a mejorar la liquidez del sistema financiero y facilitar el acceso al crédito. Entre estas medidas se encuentra la reducción del requisito de encajes diarios y la creación de una ventanilla de liquidez para los bancos.

“El objetivo es estabilizar las tasas de corto plazo”, explicó Tosi, con la esperanza de que esto resulte en una disminución del costo del crédito, que actualmente permanece alto, especialmente para los consumidores.

Aumento en los Precios Mayoristas y el Sector Construcción

Finalmente, Tosi analizó el comportamiento de los precios mayoristas, que también registraron un aumento del 3,4% en marzo. Este incremento fue impulsado principalmente por el alza en el precio del petróleo crudo, que se elevó cerca del 27% en el mes. Al mismo tiempo, el costo de la construcción ha visto una aceleración, sobre todo por el incremento en los gastos de mano de obra.

A pesar de que algunos factores podrían moderarse en el futuro cercano, Tosi concluyó que la dinámica inflacionaria estará condicionada por variables críticas tales como tarifas, tipo de cambio y costos energéticos.