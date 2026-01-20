Ley de Inocencia Fiscal: Cambios, Beneficios y Riesgos en Juego

La reciente sanción de la ley de inocencia fiscal ha transformado el panorama de la penalidad tributaria en Argentina. Esta verdadera revolución legislativa impactará directamente a miles de contribuyentes y administraciones fiscales.

Con la nueva normativa, la elevación de los umbrales de evasión fiscal ha generado un cambio radical. Gastón Fernández Celi, experto en derecho tributario, señala que «los montos de evasión tributaria simple y agravada han sido aumentados significativamente». Esto permite aplicar un régimen penal menos severo en casos ya abiertos. Ejemplificando esta modificación, Fernández Celi destacó que «una evasión de 17 millones de pesos que anteriormente podía considerarse delito penal, ya no lo es», lo que ha llevado a la liberación de varios imputados, aunque aún enfrentarán sanciones económicas.

Actualizaciones Necesarias en el Ámbito Tributario

Fernández Celi subrayó la urgencia de estos cambios: «Una evasión de un millón y medio de pesos era suficiente para abrir un caso penal», mientras que ahora se considera que a partir de los 15 millones de pesos se trata de delitos graves no excarcelables. Sin embargo, remarcó que «esto no elimina la obligación de pagar multas e intereses» por las infracciones cometidas.

Nuevos Límites y Penalidades

Los nuevos límites establecidos son claros. «A partir de los 100 millones de pesos se considera una infracción penal que no conlleva necesariamente prisión», expuso Fernández Celi. Por otro lado, «una evasión superior a mil millones de pesos conlleva penas no descarcelables». La ley también mantiene una disposición que favorece a los contribuyentes por primera vez: «Si un contribuyente declara correctamente y se allana, no habrá denuncia penal».

El Desafío del ‘Tapón Fiscal’

Uno de los aspectos más discutidos es el ‘tapón fiscal’. Según Fernández Celi, «si un contribuyente presenta sus declaraciones correctamente, el fisco no puede cuestionar los años anteriores». Esta modalidad permite «borrar errores de ejercicios anteriores», creando un efecto similar a un blanqueo fiscal.

No obstante, advirtió que esta ventaja no es absoluta: «El beneficio solo se aplicará a ganancias, dejando ciertas áreas, como bienes personales, sin cobertura». Además, subrayó que «los impuestos sobre ingresos brutos seguirán siendo competencia provincial», lo que implica que las provincias pueden seguir exigiendo sus propios tributos.

Por último, Fernández Celi recomendó cautela: «Es fundamental asesorarse bien en cada caso, ya que hay riesgos que no deben subestimarse».