Sebastián Báez brilla en su complicado debut, luchando cinco sets con el aliento de su afición

Sebastián Báez, el talentoso tenista bonaerense, se enfrentó a un desafío significativo en su estreno en el Australian Open. Sin embargo, logró vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard en un intenso partido que duró más de tres horas, con marcadores de 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3.

Un duelo lleno de altibajos

La primera ronda estuvo llena de tensión. Báez, situado en el puesto 36 del ranking mundial, mostró su determinación a pesar de los altibajos en su juego. Con el apoyo de un grupo de seguidores argentinos, construyó su victoria manteniendo la consistencia durante todo el encuentro. Aunque enfrentó dificultades para conservar su saque, logró capitalizar una de las dos oportunidades de quiebre que tuvo, mientras que su rival, Mpetshi Perricard, tuvo un comienzo explosivo con 20 tiros ganadores en el primer set.

Una actuación impresionante bajo presión

A pesar de los desafíos del primer set, donde salvó hasta seis puntos de quiebre, Báez logró un quiebre tempranero en el segundo set, lo que le permitió dominar el marcador sin ceder oportunidades. Aunque su rival mejoró notablemente, recibió otro quiebre durante el tercer set, lo que llevó a un cuarto set que se complicó más de lo esperado.

La lucha por la victoria

A medida que avanzaba el partido, los nervios comenzaron a aflorar. Mpetshi Perricard, con su notable potencia, logró llevar la contienda a un quinto set tras encadenar cinco juegos consecutivos. Sin embargo, Báez recuperó la concentración en los momentos críticos y pudo llevarse el partido a su favor, cerrando con un ace impresionante.

Reflexiones post-partido

Tras su victoria, Báez expresó su satisfacción por haber superado un duelo difícil. «Tuve la oportunidad de cerrar el partido antes, pero no pude aprovecharla», comentó en una entrevista. Además, destacó el apoyo de los aficionados, resaltando cómo su aliento fue clave durante los momentos difíciles.

Próximo desafío en el horizonte

Con este triunfo, Sebastián Báez avanza a la segunda ronda, donde se medirá contra el italiano Luciano Darderi, quien superó a Cristian Garín en su debut. Báez mantiene una ventaja en el historial entre ambos, con 4 victorias de 6 encuentros previos.

Resultados alentadores para el tenis argentino

La primera ronda del torneo dejó un saldo positivo para los representantes argentinos, con cinco triunfos y cuatro derrotas. Además de Báez, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo también celebraron una emocionante victoria en dobles, estableciendo un duelo argentino en la próxima ronda contra Etcheverry y Carabelli.