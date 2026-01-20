Chamamé Chaqueño en Cosquín 2026: Un Grupo de Resistencia Lleva su Ritmo al Escenario Mayor

Chaco estará representado en el prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín gracias al talento del grupo vocal Trinar, que conquistó un lugar en la grilla artística del evento más esperado del folklore argentino.

El aclamado grupo de Resistencia, Trinar, ha sido seleccionado para actuar en el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui, tras alcanzar el primer puesto en la categoría Conjunto Vocal en el renombrado certamen Pre Cosquín. Este logro les permitirá participar en el ciclo central del festival, que tendrá lugar del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la plaza Próspero Molina de Córdoba.

Un Premio al Esfuerzo y la Trayectoria

Trinar ha demostrado ser un referente dentro de la música folklórica chaqueña, destacándose por su enriquecedor repertorio de chamamé y música del litoral. Esta distinción no solo valida su arduo trabajo, sino que también abre puertas para llevar su arte más allá de las fronteras provinciales.

El Valor de Representar la Identidad Musical

Desde la comunidad cultural de Resistencia, se ha resaltado la trascendencia de este reconocimiento. La participación de artistas chaqueños en un evento de tal magnitud no solo brinda visibilidad, sino que también celebra la rica identidad musical del nordeste argentino.

Preparativos para un Gran Espectáculo

Con la vista fija en su presentación en Cosquín, Trinar ya se encuentra en pleno proceso de selección de su repertorio y en la creación de una propuesta escénica que refleje su singular estilo, combinando precisión vocal con la esencia litoraleña, apta para un festival de tal envergadura.