Nicolás Borra advierte: ‘Sin generación genuina de dólares, el mercado seguirá estancado’

La jornada financiera en Argentina revela un panorama incierto, donde la calma superficial oculta fragilidades profundas que impactan en los mercados locales. Con activos que oscilan en un leve incremento, el trasfondo internacional empieza a generar preocupaciones.

Durante un análisis reciente, el experto en mercados Nicolás Borra comentó sobre la situación actual, señalando que “estamos teniendo un día bastante tranquilo con los activos argentinos”, a pesar de la debilidad pronunciada en bonos y acciones. La ausencia de cotizaciones externas ha provocado un “mercado con poco volumen”, lo que podría acentuar la vulnerabilidad ante cambios en el panorama global.

Geopolítica y Su Impacto en los Mercados

Borra advirtió sobre cómo la política exterior de Estados Unidos podría afectar a Argentina y al mundo: “Hemos llegado a un punto donde las declaraciones del presidente de EE.UU. complican aún más la situación geopolítica”. Se refirió a la posibilidad de nuevos aranceles y al aumento de tensiones con la Reserva Federal, lo que podría desencadenar una mayor intervención en los mercados.

Inversores Buscan Seguridad en Tiempos Inciertos

El clima global ha llevado a los inversores a buscar refugio en metales preciosos. Borra destacó el aumento inusitado en los precios del oro, que se aproxima a máximos históricos, y de la plata, que muestra rendimientos aún más notables. Además, se ha observado un auge en el interés por el uranio y fondos cotizados vinculados a la defensa, impulsados por tensiones en regiones como Medio Oriente.

Desafíos Económicos Locales: Tasas, Inflación y Acciones Estancadas

A nivel local, la situación es igualmente crítica. Borra indicó que la caución bursátil ha aumentado al 3% debido a “la caída de la demanda estacional de pesos y las restricciones bancarias persistentes”. Este contexto ha creado un vacío en el mercado, donde los bancos aprovechan la situación para ajustar tasas, complicando aún más la vida de los inversores.

La Dilema del Gobierno y sus Consecuencias

El Gobierno enfrenta un dilema crucial: decidir entre mantener medidas estrictas para controlar la inflación o relajarlas para acumular reservas. Esto ha llevado a tasas más elevadas, una inflación sostenida y un dólar que parece tener margen para seguir al alza.

En cuanto al comportamiento de las acciones, el panorama es desalentador. Borra observó que “el volumen desde el inicio del año ha sido notablemente bajo”, con un desplazamiento del interés hacia activos más seguros. Además, los bancos parecen haber alcanzado una “evaluación de techo”, lo que se traduce en un estancamiento del riesgo país, actualmente en 500 puntos sin señales de romper este umbral.

El Futuro de la Energía: Esperanzas Moderadas

A pesar del crecimiento en la producción energética, Borra señaló que “hasta que esto no se traduzca en un flujo genuino de dólares, el mercado no mostrará reacciones significativas”. Incluso en YPF, el enfoque parece ser a mediano plazo, con vistas de al menos tres años para que los balances se tornen más atractivos.