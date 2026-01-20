Marta Jiménez, neuropsicóloga: ‘Así las redes sociales afectan tu autoestima’

Las plataformas digitales han transformado la interacción humana, pero también han comenzado a generar preocupaciones sobre la autopercepción y el bienestar psicológico. ¿Cómo afectan las redes sociales nuestra autoestima?

Un Espacio de Conexión y Riesgo

Las redes sociales han evolucionado hasta convertirse en una parte integral de la vida diaria. Permiten conectar con amigos y familiares, compartir logros y acceder instantáneamente a información y entretenimiento. Sin embargo, estas plataformas también pueden convertirse en focos de ansiedad y autocrítica, especialmente entre los jóvenes.

Las Dos Caras de la Moneda

Por un lado, las redes ofrecen espacios de apoyo y comunidad. Por otro, promueven una comparación constante, donde se idealizan vidas que pueden no reflejar la realidad. Este fenómeno, exacerbado por algoritmos que destacan logros y apariencias perfectas, potencia la insatisfacción personal.

La Comparación Social y su Efecto Desgastante

La exposición continua a imágenes de éxito ajeno puede generar una sensación de inferioridad. No solo se trata de envidia; se produce una erosión de la autoestima que, con el tiempo, puede afectar gravemente la salud mental.

Un Mensaje Silencioso La neuropsicóloga Marta Jiménez explica que el verdadero daño no radica únicamente en la comparación, sino en el mensaje interno que se repite: «Y tú no». Esta autoevaluación continua se suma y afecta la autoimagen, dejando huellas emocionales que a menudo pasan desapercibidas hasta que se convierte en un problema serio.

La Percepción Distorsionada de la Realidad

El cerebro no distingue entre lo real y lo editado. Frente a imágenes de vidas perfectas, se activa un registro en el que se siente la falta y la exclusión. Este proceso, que ocurre sin que la persona se dé cuenta, contribuye a un deterioro emocional progresivo.

Recomendaciones para un Uso Saludable

Los especialistas sugieren adoptar un enfoque consciente al interactuar con estas plataformas: reducir el tiempo de uso, cuestionar la autenticidad de lo que se consume y diversificar las fuentes de contenido. Es fundamental fortalecer la identidad personal fuera de la esfera digital, priorizando relaciones auténticas y actividades de autocuidado.