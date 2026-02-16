Liberan a los cuatro empleados acusados de ocultar evidencia

Escándalo en Sur Finanzas: Liberan a Cuatro Empleados Tras Detenciones

Los empleados de Sur Finanzas, involucrados en una causa de presunto lavado de dinero, fueron liberados luego de ser indagados por la justicia. Este caso revela un entramado de ocultamiento de pruebas que sigue en investigación.

Cuatro trabajadores de la empresa financiera Sur Finanzas, detenidos por presunto encubrimiento en una investigación de lavado de dinero, recuperaron su libertad durante el fin de semana. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, decidió excarcelar a Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, quienes se encontraban a disposición de la justicia. Se les habían confiscado teléfonos celulares como parte de las medidas de la investigación.

Detenidos y Liberados en el Ojo de la Tormenta

Las fuentes judiciales confirmaron que los empleados fueron indagados el viernes y liberados debido a la naturaleza del delito, que se considera excarcelable. “La detención fue necesaria para llevar a cabo los allanamientos y asegurar pruebas. No existe riesgo procesal en este momento”, comentó un informante.

La Conexión con el Fútbol Argentino

Entre los detenidos, se encuentra Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y figura vinculada al fútbol argentino, especialmente al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que Sánchez organizó un esquema para ocultar y destruir pruebas relacionadas con la investigación.

Maniobras de Ocultamiento Reveladas

Las investigaciones se basan en conversaciones y mensajes que indican que los acusados eliminaron grabaciones de cámaras de seguridad, ocultaron computadoras y borraron documentos clave. Estos actos sucedieron el día después de los primeros allanamientos en Sur Finanzas, realizados el 1 de diciembre del año pasado.

Roles en el Escándalo

Soler, un técnico de la empresa, es señalado por haber borrado documentación relevante, mientras que Zapaia, en su rol de Oficial de Cumplimiento, se acusa de ocultar dispositivos electrónicos. Soloaga, encargado de los camiones de caudales, también está implicado en el caso.

Rechazo a Declaraciones como Arrepentidos

Al momento de ser indagados, se les ofreció la opción de declarar como arrepentidos, pero todos rechazaron esta posibilidad. Ahora, el juez Armella deberá decidir si procederá con su procesamiento, en un contexto donde ya hay tres personas formalmente procesadas por igual delito.

Implicaciones en el Fútbol y Acusaciones de Lavado de Dinero

La investigación se centra en una presunta red de lavado de dinero vinculada al club de fútbol Banfield y un fideicomiso relacionado con Sur Finanzas. Las defensas sostienen que la empresa no debería ser investigada en este caso, apelando a fallos de la Cámara Federal que indican que Sur Finanzas no tiene conexión con los sucesos en cuestión.

Mensajes Reveladores y Nuevas Pruebas