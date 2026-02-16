Encuentran muerta en Grecia a Dana Eden, productora de la exitosa serie ‘Tehran’

La productora israelí Dana Eden fue hallada muerta en su habitación de hotel en Atenas, donde se encontraba trabajando en la cuarta temporada de "Tehran". Las primeras investigaciones sugieren que no hubo intervención de terceros.

El cuerpo de Eden, de 52 años, fue descubierto por su hermano el domingo por la tarde, luego de que ella no respondiera a sus mensajes. La habitación, situada en el corazón de Atenas, cerca de la plaza Sintagma, se convirtió en el escenario de un trágico hallazgo.

Investigación en Curso

La policía griega ha iniciado una autopsia y está analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad, además de recolectar testimonios del personal del hotel para esclarecer las circunstancias del deceso.

Un Inicio Prometedor

Dana Eden llegó a Grecia el 4 de febrero para filmar una nueva entrega de la aclamada serie de Apple TV. La serie ha cosechado grandes éxitos, incluyendo un Emmy al mejor drama en 2021.

Hipótesis de la Policía

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario To Vima, hasta el momento no se han encontrado indicios de un crimen. Se considera que Eden podría haberse quitado la vida, lo cual ha llevado a su productora, Donna and Shula Productions, a emitir un comunicado negando cualquier vinculación con actos delictivos.

El Legado de Dana Eden

La comunidad cinematográfica está de luto, y la productora de «Tehran» expresó su profundo pesar por la pérdida de una de las figuras más influyentes de la televisión israelí. Dana Eden fue fundamental en la creación de producciones que marcaron un antes y un después en la industria.

La Serie «Tehran»

Las temporadas anteriores de «Tehran» siguen la vida de Tamar Rabinyan, una agente del Mosad en una misión en Irán, y han sido elogiadas por su narrativa y producción. La serie continúa su rodaje con la esperanza de honrar el legado de su creadora.