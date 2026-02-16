Febrero 2026: Tasas de Plazo Fijo en Bancos

Plazos Fijos en Argentina: Las Mejores Tasas de Febrero 2026

En el inicio de 2026, los plazos fijos en pesos se consolidan como una opción preferida para quienes buscan un ahorro seguro y predecible. Descubre las tasas más competitivas del mercado y saca el máximo provecho a tus ahorros.

Las Tasas de Interés Más Altas de los Bancos Argentinos

De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos de 30 días varían significativamente entre entidades financieras. Comparar es clave para optimizar tu inversión.

Banco de la Nación Argentina: 25 %

Banco Santander Argentina: 23 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

Banco BBVA Argentina: 23 %

Banco Macro: 27 %

Banco Credicoop: 24 %

Banco ICBC: 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Estas tasas se refieren a los plazos fijos realizados por canales digitales, conforme a lo estipulado por el Régimen Informativo de Transparencia del BCRA.

Además de los bancos tradicionales, algunas entidades ofrecen rendimientos que superan el 33 % para no clientes, una opción interesante a considerar.

Consejos para Optimizar Tu Plazo Fijo

1. Aprovecha los intereses desde el primer mes: Guardar dinero en casa no te generará rédito, mientras que un plazo fijo te asegura rendimientos desde el inicio.

2. Compara antes de decidir: Las diferencias en tasas entre bancos pueden ser significativas, así que es recomendable evaluar varias opciones.

3. Explora distintos plazos: Aunque aquí analizamos tasas a 30 días, plazos más extendidos pueden ofrecer beneficios adicionales.

4. Aprovecha promociones: Algunas entidades brindan tasas más altas y beneficios para nuevos clientes, lo que puede resultar ventajoso.

5. Considera el monto a depositar: Generalmente, a mayor capital, mejor tasa podrás obtener; el mínimo suele rondar los $1000.

6. Toma en cuenta el tipo de moneda: Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o dólares, cada uno con tasas distintas.

7. Evalúa tu disponibilidad de fondos: Asegúrate de no necesitar el dinero durante el período de la inversión, ya que quedará inmovilizado hasta su vencimiento.

8. Entiende la compensabilidad: Los plazos fijos en pesos son compensables, lo que permite evitar mover fondos de un banco a otro. Puedes depositarlo en otra cuenta o establecer un nuevo plazo fijo con el documento correspondiente.

9. Revisa las condiciones específicas: Algunos plazos fijos no son compensables, especialmente aquellos con modalidades especiales.