Patentes Antiguas de Argentina: Las Más Destacadas y Cómo Interpretarlas

Las patentes antiguas en Argentina no son meras placas; son vestigios de una época dorada del automovilismo. Conocer sus características y significado es esencial para los aficionados y los propietarios de vehículos clásicos.

A medida que avanza el tiempo, todavía hay vehículos en circulación con dominios que recuerdan a épocas pasadas. Pero, ¿qué significan esas letras y números? ¿Es posible seguir utilizándolas? Profundicemos en la historia y el presente de las patentes en Argentina.

Historia de las Patentes en Argentina

Las patentes argentinas han pasado por varios sistemas, cada uno marcando una época distinta en la identificación de vehículos.

1. Sistema Provincial (Hasta 1994)

En sus inicios, una letra inicial representaba a la provincia de origen, seguido de números correlativos. Este diseño, que predominó desde finales de los años 60, facilitaba identificar rápidamente la jurisdicción del vehículo. Ejemplos notables incluyen:

C : Capital Federal (actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

: Capital Federal (actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires) B : Provincia de Buenos Aires

: Provincia de Buenos Aires X : Córdoba

: Córdoba T : Tucumán

: Tucumán M : Mendoza

: Mendoza R: Río Negro

Por ejemplo, un dominio como “C 123456” indicaba que el vehículo era de la Capital Federal. Este sistema fue reemplazado debido al crecimiento del parque automotor.

2. Sistema Alfanumérico Nacional (1995–2016)

En 1995, se introdujo un sistema alfanumérico nacional, conformado por tres letras seguidas de tres números (AAA 000), que eliminó la identificación provincial, permitiendo más combinaciones. Este nuevo esquema se adaptó al notable crecimiento del sector automotor durante más de dos décadas.

3. Sistema Mercosur (Desde 2016)

El esquema vigente desde 2016 consiste en cuatro letras seguidas de tres números (AB 123 CD) con un diseño distintivo que incluye una franja azul. Este modelo, al igual que el anterior, no refleja la jurisdicción de origen.

Desaparición de las Letras Provinciales

El sistema de letras provinciales, aunque funcional, tenía limitaciones significativas. Algunas de ellas incluían:

Agotamiento de combinaciones en provincias grandes

Desigualdad en la disponibilidad de dominios entre jurisdicciones

Incapacidad de seguir el ritmo del crecimiento automotor

Como consecuencia, se adoptó un sistema unificado que eliminó la referencia territorial.

Uso de Patentes Antiguas en la Actualidad

En 2026, los vehículos que conservaron su dominio original pueden seguir circulando con su patente clásica, siempre que mantengan su legibilidad y estado. No hay obligación de reempadronamiento solo por poseer un formato antiguo, aunque se debe cambiar la placa en ciertos casos, como deterioro o robo.

El Atractivo de las Combinaciones Antiguas

Ciertas combinaciones de patentes antiguas aún despiertan interés en coleccionistas y aficionados, como:

Secuencias bajas (ej. C 000123)

Números redondos o repetidos

Letras asociadas a provincias históricas

En el mundo de los autos clásicos, una buena conservación de la patente puede añadir atractivo, aunque no tiene un valor comercial independiente del vehículo en sí.