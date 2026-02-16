Video: Rusia conmemora el aniversario de Navalny entre las secuelas de su envenenamiento

En un conmovedor acto, diplomáticos de varios países europeos se unieron a los dolientes para recordar a Alexéi Navalny, el opositor ruso fallecido, mostrando apoyo en un contexto de creciente tensión política y desinformación.

Durante un emotivo homenaje, representantes de las embajadas de Alemania, Italia, España, Polonia y Letonia se hicieron presentes, un gesto que resalta la solidaridad internacional en medio de preocupaciones sobre seguridad personal. Lyudmila Navalnaya, madre del político, expresó su angustia, subrayando que la familia aún busca respuestas claras sobre las circunstancias de su muerte.

Nuevas Revelaciones sobre la Causa de la Muerte

Recientemente, múltiples gobiernos europeos anunciaron que los análisis de laboratorio confirmaron que Navalny fue víctima de envenenamiento con una toxina rara, asociada a ranas dardos. Esta sustancia, según expertos, no se encuentra de forma natural en Rusia, lo que ha generado más dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Las Circunstancias de su Muerte

Alexéi Navalny, un crítico acérrimo del presidente Vladimir Putin, perdió la vida en 2024 en una colonia penal en el Ártico, mientras cumplía una larga condena que él mismo calificaría de política. Desde entonces, el gobierno ruso ha rechazado cualquier acusación de irregularidades, atribuyendo su muerte a causas naturales, aunque muchos aún insisten en que las preguntas persisten sin respuestas.

El Impacto de su Muerte en la Opinión Pública

Este evento no solo acentúa la controversia en torno a la muerte de Navalny, sino que también refleja el estado actual de la política en Rusia, donde el temor y la represión se han vuelto comunes para aquellos que se atreven a desafiar al régimen.