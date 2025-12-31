Libertad para ‘Ricardito’: el yacaré overo rescatado tras 10 años en una pileta en Santa Fe

Un hito en la conservación: después de más de una década en cautiverio, Ricardito, un yacaré overo, se reintegra a la naturaleza en Santa Fe. Este logro resalta la importancia de la rehabilitación y el cuidado animal en Argentina.

Ricardito, un ejemplar de yacaré overo que pasó más de diez años cautivo en el Instituto Malbrán de Buenos Aires, ha sido liberado en una reserva natural de Santa Fe. Su regreso a un ambiente adecuado fue posible gracias a un fallo judicial que permitió su traslado y posterior rehabilitación.

El Proceso de Rehabilitación en La Esmeralda

La liberación de Ricardito, cuyo nombre científico es Caiman latirostris, tuvo lugar después de varios meses de atención en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, a cargo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Allí, los especialistas se enfocaron en su recuperación sanitaria, nutricional y conductual.

Desafíos en Su Adaptación

Al llegar a la reserva, los expertos confirmaron que Ricardito no presentaba enfermedades, pero su comportamiento no estaba alineado con lo que se requiere para sobrevivir en la naturaleza. Su tiempo en cautiverio había generado una dependencia excesiva de los humanos y su peso era inferior al ideal. Por eso, el proceso de adaptación fue gradual y cuidadoso.

Un Compromiso con la Vida Silvestre

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó que esta liberación no es solo un acto simbólico, sino el resultado de políticas públicas fundamentadas en evidencias científicas y un compromiso auténtico con la vida silvestre. “La reinserción no es simplemente liberar a un animal, sino un proceso meticuloso de preparación”, afirmó, subrayando que una mala planificación podría resultar en mortalidad elevada o impactos negativos en el ecosistema.

El Llamado a la Acción y la Denuncia

La historia de Ricardito se hizo pública a raíz de una denuncia anónima que alertaba sobre las condiciones inadecuadas en las que se encontraba el yacaré en el Instituto Malbrán. Esta situación condujo a la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (UFEMA), que se ocupa de la protección de los derechos de los animales y la conservación del ambiente.

Un Reptil Fuera de Su Elemento

Encontrar a un yacaré overo en un entorno urbano planteó muchas preguntas. Ricardito es un reptil endémico de los humedales del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y la Mesopotamia argentina, un hábitat muy diferente al de un laboratorio en Barracas. Aunque la documentación sobre su institucionalización fue escasa, se sabe que llegó al lugar hace aproximadamente diez años junto a otro yacaré, que no sobrevivió.

Del Cautiverio a la Libertad

Tras una revisión exhaustiva por parte de la Policía Federal, se corroboró que Ricardito no contaba con la burocracia necesaria para su resguardo. Finalmente, llegados a este punto, se implementó un plan de reinserción que lo preparó para su nueva vida en la naturaleza. Tras dos meses de trabajo intensivo, Ricardito ha dejado atrás su vida en cautiverio, recuperando su derecho a vivir en libertad.