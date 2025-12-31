Verano 2026: La Costa Atlántica alcanza un 90% de ocupación promedio

Con el impulso de las festividades de fin de año, la Costa Atlántica argentina vive un resurgimiento en la ocupación turística, acercándose a un panorama más optimista tras dos temporadas difíciles.

Un Crecimiento Significativo en la Costa Atlántica

Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas destacan como los destinos más buscados por los turistas, con tasas de ocupación que superan las cifras promedio nacional. Las reservas han aumentado notablemente en estos lugares, mostrando un claro interés por parte de los viajeros, especialmente durante los fines de semana.

Datos Reveladores sobre las Reservas

Según el Observatorio Argentino de Turismo, Mar del Plata ya registra más del 75% de sus reservas. Pinamar y Cariló están por encima del 80%, mientras que Mar de las Pampas alcanza un impresionante 90%. Villa Gesell se posiciona como el segundo destino más popular, justo detrás de Mar del Plata.

Optimismo entre los Expertos del Turismo

Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, señaló un considerable aumento en la ocupación que ronda el 90% en promedio en la Costa Atlántica. Destacó el notable desempeño de Mar de las Pampas, y aunque las reservas para enero avanzan con lentitud, espera sorpresas favorables en comparación con las proyecciones anteriores.

Crecimiento en Todo el País

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, afirmó que hay un movimiento creciente en diversos destinos, lo que refleja una recuperación tras un 2025 complicado. Andrés Deyá, presidente de Faevyt, añadió que la semana de fin de año está mostrando una alta ocupación y anticipó que la próxima temporada de verano será positiva.

Tendencias en el Turismo Interno

Para el verano 2026, se prevé que las escapadas cortas y los viajes de fin de semana se conviertan en la norma. Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que, en este contexto de mayor cautela financiera, los hogares están optando por experiencias más frecuentes y de menor duración, beneficiando a destinos cercanos.

Impacto de la Economía en las Vacaciones

Con la depreciación del peso argentino, los viajes al exterior se han vuelto menos competitivos para los argentinos, haciendo que vacacionar en su propio país siga siendo una opción más accesible. Un estudio estima que pasar 15 días en Mar del Plata con una familia típica costará aproximadamente $5.121.156, lo que representa un aumento del 4% en comparación con el año anterior.

El Costo de la Canasta Veraniega

El relevamiento de Focus Market sobre la canasta de verano revela que, para un grupo familiar de cuatro personas, el costo de productos esenciales ha aumentado a $984.319. Sin embargo, se han observado reducciones de precios en algunos artículos como ojotas para niños y toallones, mientras que otros, como trajes de baño para mujeres, han visto incrementos significativos.