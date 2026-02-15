Libertarios critican a Villarruel por su encuentro con Quintela en La Rioja

La reciente visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja, en el marco de la Fiesta Nacional de la Chaya, ha desatado reacciones encontradas entre los referentes libertarios locales. A medida que se intensifican las tensiones políticas, la mirada se centra en el futuro de la provincia y en la respuesta a las insatisfacciones sociales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja, un evento que provocó la controversia entre los libertarios, especialmente por su encuentro con el gobernador Ricardo Quintela. Esta imagen incomodó a muchos y sumó presión en un clima ya tenso entre Villarruel y la Casa Rosada.

Reacciones Encontradas Tras la Visita

La participación de Villarruel, invitada por el reconocido folclorista Sergio Galleguillo, generó descontento entre los libertarios, con una concejal cercana a Patricia Bullrich describiendo la fotografía con los peronistas como “vergonzosa”. Esta crítica refleja un palpable desasosiego dentro del espacio político que representa.

Una Agenda Polémica Enfocada en La Rioja

Previo a su llegada, el ministro de Cultura y Turismo de La Rioja, Gustavo Luna, confirmó que se había discutido una agenda para que Villarruel explorara la provincia, un intento interpretado por muchos como una maniobra del peronismo local para neutralizar al presidente Javier Milei, quien no asistió al evento festivo.

Demandas y Críticas al Gobierno

En relación a la visita, Quintela también aprovechó para criticar fuertemente la reforma laboral que está en discusión en el Senado, subrayando la falta de recursos que reciben las provincias y demandando una mejor distribución de fondos. “Hemos perdido mucho”, advirtió el gobernador, enfatizando las dificultades que enfrenta La Rioja en el día a día.

Desilusión y Esperanza entre los Ciudadanos

La concejal Luciana de León, en una carta abierta, expresó su frustración ante la imagen de Villarruel con los líderes locales. “Es desalentador verla sonreír con quienes han llevado a La Rioja al atraso”, escribió, subrayando sonoros reclamos ciudadanos sobre la situación económica y social de la provincia.

El texto, difundido en las redes sociales, denuncia la falta de control institucional y la corrupción que, según la concejal, agravan la situación. “Es doloroso legitimar a quienes se oponen a la agenda del presidente Milei”, agregó de León, reafirmando su compromiso con un futuro mejor para La Rioja.

Perspectivas Futuras y Conflictos Políticos

El enfrentamiento entre Quintela y Milei ha marcado la política en La Rioja. Aunque el presidente ha adoptado una actitud más distante hacia el gobernador en tiempos recientes, las facciones políticas continúan sumergidas en tensiones, dejando entrever un panorama incierto para la gestión futura en la región.