Veredicto del Broker de la City: Todo lo que Necesitas Saber

La reciente caída de las acciones de Amazon ha desencadenado un intenso debate en la comunidad financiera. ¿Se trata de un error de sobrevaloración o de una oportunidad para los inversores?

En el último balance trimestral de Amazon, analistas de Allaria han resaltado el impresionante desempeño de la compañía, especialmente en su segmento de inteligencia artificial y servicios en la nube. A pesar de la reciente corrección, las cifras indican una fortaleza operativa y un potencial de largo plazo admirable.

Resultados Trimestrales Sólidos

Durante el cuarto trimestre, Amazon reportó una ganancia neta de 21.200 millones de dólares, lo que representa una ligera mejora del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La ganancia por acción (EPS) se situó en 1,95 dólares, un dato que sorprendió levemente por debajo de las expectativas.

Sin embargo, los ingresos totales alcanzaron 213.390 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 14%, superando las proyecciones del mercado. Este éxito indica que Amazon sigue mostrando signos de resiliencia a pesar de un panorama internacional complicado.

AWS: El Motor de Crecimiento

Un elemento clave ha sido el desempeño de Amazon Web Services (AWS), que reportó ingresos de 35.580 millones de dólares, marcando un notable 23,6% de aumento en comparación con el año anterior. Este crecimiento no solo se debe al aumento en venta, sino también a la mejora en la calidad del negocio, con márgenes operativos que rondan el 35%.

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado una nueva ola de contratos para AWS, con una creciente demanda de capacidad para entrenar modelos de IA, lo que claramente está bien alineado con los objetivos de Amazon. La cartera de pedidos de AWS ha acelerado hasta un impresionante 40%, lo que evidencia el potencial aún no completamente reconocido por el mercado.

Innovación en Tecnología de Chips

El informe también destaca el crecimiento en el desarrollo de chips propios de AWS, como Trainium y Graviton, que aportan más de 10.000 millones de dólares en ingresos anuales y han mostrado tasas de crecimiento de tres dígitos. Esto permite a Amazon optimizar su rendimiento y mantener costos competitivos frente a otros jugadores del sector.

Resultados en Publicidad y Suscripciones

Más allá de la nube, Amazon ha visto un crecimiento del 23,3% en su negocio publicitario, impulsado por el aumento en Prime Video y una mayor monetización de su tráfico. Además, los servicios de suscripción han alcanzado ingresos récord, superando los 13.000 millones de dólares en el trimestre, lo que demuestra la eficacia de la plataforma Prime en la fidelización de usuarios.

Riesgos y Proyecciones a Futuro

Los inversores están mostrando preocupación ante un nivel de inversión proyectado de 200.000 millones de dólares para el año 2026, considerablemente más alto que las expectativas previas. Esto podría ejercer cierta presión sobre el flujo de caja, que ya ha mostrado una disminución en 2025. Sin embargo, este nivel de inversión es considerado estratégico para mantener la competitividad en el sector de la IA.

Valuación Atractiva

A pesar de la corrección reciente, Amazon se cotiza a 31 veces sus ganancias esperadas para 2027, indicando un descuento significativo respecto a su promedio histórico. Analistas creen que este múltiplo no refleja el verdadero potencial de crecimiento de AWS y el impacto que la inteligencia artificial puede tener en sus márgenes futuros.

Con un precio actual de aproximadamente 210 dólares, el potencial de crecimiento es del 37%, lo que se alinea con las recomendaciones de la mayoría de los analistas, quienes aconsejan mantener o comprar acciones de Amazon.

En este contexto, Amazon representa una inversión atractiva para aquellos con una visión a mediano y largo plazo, convirtiéndose en una opción destacada dentro del panorama tecnológico actual. A medida que el mercado se adapte a los avances en inteligencia artificial, las acciones de Amazon podrían ser revisadas al alza, convirtiendo la reciente corrección en una oportunidad a tener en cuenta.