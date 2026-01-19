Licencia de Conducir en Nueva York: Requisitos para Migrantes

En un movimiento histórico, Nueva York continúa permitiendo que migrantes indocumentados obtengan licencias de conducir. Sin embargo, se implementan cambios significativos en los requisitos que entrarán en vigor en 2026.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York ha establecido un nuevo conjunto de requisitos para quienes desean tramitar su licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Desde 2026, se exigirá documentación específica para garantizar que el proceso sea más accesible y efectivo.

¿Qué Documentos Son Necesarios?

Para obtener una licencia, los solicitantes deben presentar al menos seis puntos de documentación, incluyendo comprobantes de fecha de nacimiento y dos pruebas de residencia en Nueva York. Este sistema de puntos ha sido diseñado para facilitar la verificación de identidad.

Requisitos Específicos

Los documentos aceptados incluyen:

Es importante que el nombre del solicitante coincida exactamente en todos los documentos. Cualquier diferencia podría resultar en el rechazo del trámite, así como la necesidad de presentar traducciones certificadas si la documentación está en otro idioma.

Pruebas de Residencia

Además de los requisitos de identidad, el DMV solicita al menos dos comprobantes de residencia, que no deben ser mayores a 90 días. Los documentos aceptados son variados y buscan asegurar que el solicitante sea residente del estado.

Impacto de las Nuevas Normativas

Una vez que los migrantes tengan toda la documentación, deberán cumplir con otros requisitos que cambian dependiendo del tipo de licencia que deseen tramitar. Estas modificaciones del sistema de puntos, que entrarán en vigor en febrero de 2026, alinean mejor el control del DMV con las necesidades actuales de los conductores.

Qué Significan Estos Cambios

Actualmente, una licencia puede ser suspendida si un conductor acumula 11 puntos en 18 meses. Con la nueva normativa, este período se extenderá a 24 meses, y acumular 10 puntos o más podría resultar en la suspensión o revocación de la licencia. Especialistas prevén que estas modificaciones no solo podrían resultar en más sanciones, sino también en un aumento en los costos de las pólizas de seguro para quienes tengan infracciones.