El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha señalado que “varios miles” de personas han perdido la vida en las protestas recientes, las cuales, según él, son responsabilidad del expresidente estadounidense Donald Trump.

En un discurso celebrado en Teherán con motivo del aniversario de la elección de Mahoma como profeta del islam, Jameneí afirmó que “elementos ignorantes y desinformados”, dirigidos por “agentes malintencionados y entrenados”, han llevado a cabo actos de violencia que resultaron en un número significativo de muertes. Esta declaración, que marca un cambio en la narrativa oficial, llega en un momento en que las autoridades iraníes han evitado dar cifras concretas sobre las víctimas de las manifestaciones.

Protestas en Irán: Un Contexto Complejo

Las manifestaciones en Irán, que comenzaron por demandas sociales y políticas, han evolucionado hacia una crítica más amplia del gobierno y sus políticas. La represión de las protestas ha llevado a un aumento de la tensión en el país, generando un ambiente de miedo y desconfianza entre los ciudadanos.

Responsabilidad y Controversia

Jameneí, en su discurso, sugirió que la influencia externa de líderes como Trump ha exacerbado la situación, culpando a fuerzas externas por la desestabilidad interna. Esta afirmación se suma a una narrativa más amplia que vincula las protestas a factores externos, en lugar de reconocer las demandas internas de la población.

Silencio Oficial

A pesar de la gravedad de las declaraciones de Jameneí, el gobierno iraní ha mantenido un silencio en torno a las cifras de muertos y heridos, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos que piden transparencia y un alto a la represión.

La Respuesta de la Comunidad Internacional

La respuesta a la situación en Irán ha atraído la atención de la comunidad internacional, con llamados a la acción y a una mayor supervisión de los derechos humanos en el país. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los ciudadanos iraníes, quienes enfrentan un futuro incierto.