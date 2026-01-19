Tragedia en el sur de España: choque entre trenes de alta velocidad deja múltiples heridos

Un lamentable accidente ocurrido en Andalucía ha provocado la muerte de al menos 39 personas y dejado más de 200 heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de la localidad de Adamuz.

Detalles del Accidente

El siniestro se produjo a las 19:45 (hora local) cuando un tren de la empresa Iryo se salió de la vía, colisionando con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. En total, había 484 personas a bordo de ambos trenes, y el impacto fue devastador, resultando en 39 fallecidos, entre los cuales se encontraba uno de los maquinistas.

Protocolo de Emergencia Activo

Las autoridades activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia para rescatar a las víctimas atrapadas en los vagones siniestrados. La situación se complicó debido a la falta de luz natural, lo que dificultó las labores de rescate que continuaron durante varias horas.

Estado de los Heridos

Según el Ministerio del Interior, hasta el momento han sido hospitalizadas 152 personas, de las cuales 30 se encuentran en estado grave. Los hospitales de la región están trabajando al máximo para atender a los heridos.

Servicios Interrumpidos

El servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía ha sido suspendido hasta nuevo aviso debido al incidente. Mientras tanto, los trenes que circulan entre otras ciudades como Madrid, Toledo y Ciudad Real continúan operando con normalidad.

Declaraciones de Funcionarios y Testigos

El ministro de Transporte, Óscar Puente, describió el impacto como «terrible», indicando que las primeras unidades del tren de Renfe se habían desplazado de su lugar. Varios testigos compartieron sus experiencias aterradoras, describiendo un ambiente de caos y pánico.

Apoyo Institucional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su preocupación y afirmó que están trabajando junto a las autoridades locales para brindar la asistencia necesaria a los pasajeros y sus familias. La Casa Real también ha mostrado su pesar y preocupación por la situación.

Afectados y Testimonios

Varias personas que viajaban en los trenes compartieron relatos estremecedores. Marta Santos, una pasajera, informó que el último vagón que ocupaba no volcó, a diferencia de otros que quedaron completamente deshechos tras el impacto. Las imágenes del accidente mostraron la magnitud de la tragedia, con vagones destruidos y un amplio despliegue de servicios de emergencia en la escena.

Información para Familias

La empresa de infraestructuras ferroviarias ha habilitado un número de teléfono para atender a los familiares de las víctimas y ha establecido puntos de asistencia en diversas localidades, incluyendo Madrid, Huelva y Córdoba.