Lilia Lemoine denuncia ataque a su casa a piedrazos en la madrugada

Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza, sufrió un ataque a su hogar en la madrugada de hoy, cuando un hombre arrojó piedras contra su vivienda. La legisladora destacó la rápida intervención de una oficial de su consigna policial, quien logró reducir al agresor.

La diputada compartió en redes sociales que el ataque ocurrió a las 3 de la mañana, momentos en que escuchó «varios y muy fuertes» impactos en su propiedad. La reacción inmediata de la policía fue crucial para contener al atacante, de 34 años, quien ya se encuentra bajo custodia.

Lemoine comentó que ha presentado una denuncia formal sobre el incidente y que planea visitar la comisaría del barrio para ampliar su declaración respecto a los posibles daños causados. “No amamos lo suficiente a la policía”, expresó al valorar el accionar de los uniformados.

Integrante del círculo íntimo del presidente Milei, Lemoine es una figura influyente en el Congreso, donde no teme confrontar a sus opositores. Conocida por sus intervenciones directas, ha mantenido un tono combativo en sesiones pasadas, incluso con exaliados de su espacio político.

Según informaron fuentes cercanas, la diputada está considerando su incorporación como querellante en el expediente, tras mencionar que “no es la primera vez que me hacen esto”. Esta situación ha generado un fuerte apoyo de colegas de la oposición, quienes expresaron su solidaridad, destacando las palabras de la radical Karina Banfi y Maricel Etchecoin, referente de la Coalición Cívica en Buenos Aires.