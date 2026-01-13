Del Experimento a la Industria: Transformación Laboral en Marcha

Con la inteligencia artificial en pleno auge, 2026 marcará un antes y un después en la forma en que las empresas operan. Sebastián Barbich, líder en Consultoría de Kyndryl para Argentina, Chile y Uruguay, comparte su visión sobre esta transformación inminente.

Este año no será recordado como el del uso masivo de ChatGPT, sino como la etapa en que la inteligencia artificial (IA) emergió como un componente central en las empresas. Ya no se trata de un asistente secundario; los agentes digitales están aquí para redefinir cómo funcionan los negocios.

Agentes Digitales: Más que una Simple Herramienta

El verdadero avance no es un simple modelo de lenguaje, sino un sistema de IA que puede percibir y actuar con autonomía dentro de los flujos de trabajo empresariales. A diferencia de los asistentes que solo sugieren, estos agentes digitales toman decisiones y ejecutan acciones en tiempo real, bajo la supervisión humana y con estrictos marcos de gestión.

Desafíos y Oportunidades en la Era de la IA

Un reciente estudio de Kyndryl, que incluye respuestas de 3.700 ejecutivos de 21 países, revela una paradoja inquietante: mientras un 87% de los líderes anticipa cambios significativos en roles y responsabilidades en el próximo año, solo un 29% se siente preparado para enfrentar esta transición. La tecnología ha alcanzado un grado de madurez, ahora el desafío radica en la capacidad organizacional para adaptarse a esta nueva realidad.

Transformando la Lógica Operativa

Los agentes digitales están revolucionando las operaciones tradicionales al dar paso a flujos de trabajo más inteligentes. En lugar de seguir procesos rígidos, la IA maneja la supervisión, identifica desvíos, prioriza acciones y hace correcciones sin fricción, enfocándose en el resultado esperado.

Colaboración entre Humanos y Máquinas

La presencia de agentes digitales elimina silos históricos, facilitando una colaboración transversal entre áreas y aplicaciones. Este cambio promueve un modelo de trabajo híbrido donde, en vez de reemplazar personas, la IA se convierte en un potenciador del talento humano al encargarse de tareas repetitivas, permitiendo así que los profesionales se concentren en actividades de mayor valor.

La Brecha Cultural

A pesar de las oportunidades, el 71% de los líderes reconoce que su equipo aún no está listo para colaborar con agentes autónomos. Por ello, el foco ya no debe estar en experimentar, sino en industrializar esta integración.

Preparación para el Futuro

Las organizaciones que logren ver al agente digital como un nuevo miembro del equipo, con responsabilidades claramente definidas, experimentarán mejoras significativas en su velocidad operativa, reducción de fricciones y capacidad de anticipar riesgos. Aquellas que lo vean como un simple proyecto tecnológico quedarán rezagadas.

El Futuro es Híbrido

El futuro del trabajo se plantea en un modelo híbrido donde los agentes digitales no solo apoyen, sino que amplifiquen nuestra capacidad de decisión y competencia. La pregunta crucial que deben hacerse los líderes hoy es no solo si deben incorporar agentes digitales, sino cuán rápido pueden convertir esta tecnología en un impacto real antes de que lo haga su competencia.

En la era digital, la velocidad de adopción se convierte en la nueva ventaja competitiva.

*Por Sebastián Barbich, Director de Consultoría en Kyndryl Argentina, Chile y Uruguay