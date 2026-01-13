Reforma Laboral: El Gobierno Ignora Quejas de Provincias por Pérdida de Fondos

La atención del país se centra en el avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que se encuentra en su fase crucial para su aprobación en el Senado. La incertidumbre y la preocupación crecen entre los gobernadores, especialmente por los impactos fiscales que esta podría acarrear.

El gobierno de Javier Milei está a un paso de definir la reforma laboral, con un tratamiento previsto en el Senado para el próximo 10 de febrero. Este proceso está cargado de expectativas, pero también de tensiones, especialmente por las modificaciones propuestas en el Impuesto a las Ganancias, un aspecto que preocupa a los gobernadores debido a su impacto fiscal.

Impacto Fiscal: Un Informe que Alarmó a las Provincias

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela que los cambios fiscales derivados de la reforma podrían resultar en una pérdida de recursos coparticipables para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de aproximadamente $1,2 billones. Al mismo tiempo, el Estado nacional dejaría de recaudar $789.333 millones, lo que sumaría un total de baja impositiva de $1,9 billones, representando el 0,22% del PIB.

Desgaste en la Relación Política

Los gobernadores de provincias que acompañaron al oficialismo en votaciones clave están especialmente alertas. Desde la Casa Rosada, las autoridades se mantienen firmes en que no contemplan mecanismos de compensación por las pérdidas. “Los gobernadores responden a argumentos”, comunicó un alto funcionario del gobierno, dejando entrever que la discusión financiera escapa del menú actual de opciones.

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará Mendoza para dialogar con el gobernador Alfredo Cornejo sobre el financiamiento de obras viales, sumando más tensión al clima político actual.

La Provincia de Buenos Aires: La Más Afectada

Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, será la provincia que más sufrirá las consecuencias de la reforma, con una pérdida proyectada de $238.558 millones para 2027. Este tributo, crucial en la coparticipación diaria, magnifica el impacto en las administraciones provinciales.

Otras Provincias en la Mira

Santa Fe y Córdoba tampoco se escapan del impacto negativo. Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, podría resignar $97.087 millones, mientras que Córdoba, con Martín Llaryora al mando, enfrentaría una pérdida de $96.459 millones.

Además, provincias como Tucumán, Chaco y Entre Ríos también verán reducidas sus recaudaciones, lo que augura un panorama complicado para la gobernabilidad regional.

Un Debate que Trasciende lo Laboral

A medida que el oficialismo avanza en la agenda legislativa para concretar la reforma, la cuestión del Impuesto a las Ganancias se convierte en un tema candente que reabre el debate sobre el equilibrio fiscal y la distribución de recursos en el sistema federal argentino.